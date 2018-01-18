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婚恋心理：两性世界里4类爱情不靠谱!(图)

2018年01月18日 16:12 新浪博客
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谁也怪不了谁，内心没有外表坚强、爱情不如想象中坚固。两性世界里，有四类爱情不靠谱。若要维系，也倍加困难

　　文/飘雨桐

两性世界里4类爱情不靠谱！两性世界里4类爱情不靠谱！

　　我们觉得这个世界只要有爱就可以排除万难，不过这些想法可能太贪心太梦幻，或许这就是现实，又或许这些都是上天给我们的考验，只怪自己的内心原来并不像外表般坚强，我们的爱也不像自己想像中坚固。

　　谁也怪不了谁，内心没有外表坚强、爱情不如想象中坚固。

　　两性世界里，有四类爱情不靠谱。若要维系，也倍加困难：

　　一、姐弟恋

　　抽丝剥茧的分析，年龄大事业差的姐姐很难与年龄小事业强的弟弟谱写爱曲。这类爱情中的姐姐，不仅年龄偏大事业也更强悍。所爱的那个弟弟，如果坐享其成她会看不惯；如果奋发图强她会hold不住。姐姐的年龄越来越大，附加值却呈反比的越来越小。结局，可想而知。

　　二、忘年恋

　　忘年恋需要抛开男女生理的各种条件制约，的确是很不科学的恋爱模式。没办法，这类爱情里有着太多的复杂因素。并且泾渭分明的两极分化：要么因为崇拜、敬慕、信仰等，堪称伟大。要么因为权力、地位、金钱等，可谓势利。你不要八卦，这性欲不同步如何爱下去。

　　三、异地恋

　　距离产生美？两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？从前，哪有这么多的诱惑？心中那一亩三分地，要坚守着也不难。现在，稍微挪一下位置就可能有其他人的脚横插过来。异地恋，连自己都没有信心--更加别说，打跑情敌的勇气。必须，千方百计在一起。

　　四、无性恋

　　都没到那个思想高度，何必要强调那个精神觉悟？柏拉图式性爱，追求心灵沟通、排斥肉欲。请搞清楚，双方的身份是什么？绝对不是爱恋中的男女。食色性也，咱们总不能抹杀自己的本性。如果你真爱的人，只与你发展无性恋。只有三种可能：不爱你、爱同性、性无能。

　　赶紧的，远离这些不靠谱的爱情吧。虐，还嫌不够吗……

标签: 婚恋心理不靠谱异地

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