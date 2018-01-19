婚恋心理：8招看TA是不是塑料姐妹花(图)

下面盘点了一些朋友间感人的小细节，助你的友谊之舟永不翻船。

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友谊是什么？忠诚、自由、默契……这些当然都很重要。但真正的友谊也能通过小事体现出来。如果某位外出旅游的朋友给你打电话讲述其每天的所见所闻，会不会很感动呢？下面盘点了一些朋友间感人的小细节，助你的友谊之舟永不翻船。

1、餐厅里的默契

服务生拿着笔纸等待我们点餐的时候，她没有立即要点一份海鲜沙拉，因为她知道我想点苹果牛排。我选半熟巧克力她不会非要点橘子蛋挞，我说要一瓶罗纳河谷时她不会抢着再要一杯水。

2、他很喜欢我送给他的礼物

去年我在意大利托斯卡纳呆了一个星期，那里有许多兜售威尼斯纪念品的小店。我买了一个穆拉诺玻璃制的烟缸给我的朋友。说实话它并不美观，我也没想把它当作一个艺术装饰品。但是我的朋友却很喜欢它，他把它摆在家里的咖啡桌上。而且他很乐意向其他人展示我送给他的礼物，因为这是友谊的象征。

3、朋友会提醒你的窘态

前几天我从食堂出来的时候，有个女生告诉我裙子没穿好。我顿时觉的十分窘迫，但我还是很感谢她。可是我已经这样在办公室呆了一上午了，竟然没有一个朋友提醒我。我觉得朋友应该及时提醒你的窘态，否则我真的不会相信朋友了。

4、关键时候绝不嘲笑你

在飞机上的时候我因为失重不适开始哭泣，邻座的她并没有嘲笑我反而是安慰我。当我因为实在不适掐住了她的手臂时，她都没有惊慌大叫。

5、真正的朋友频率保持一致

和同事熟人打电话时，时常令人感到尴尬，时间太短感觉不太礼貌，太长了也不好。但是和我朋友就不一样了，如果他有事我们只会相互问个好，没事的话我们能煲两个小时的电话粥。拜访的时候也是一样的，我们的频率一直保持一致，不用刻意在乎时间和礼仪。

6、她会婉转地表达自己的意思

我给我朋友看我小侄子的出生照时，她没有说：“好丑，像个骷髅。”而是像个小女生一样对我说：“好可爱啊！”要知道我的朋友可是个完美主义者。

7、我的朋友很有礼貌

给我打电话转到答录机上时，她都会给我留言。而且她从来不会在电视里播放我喜欢的电视剧时的时候给我打电话。

8、我的朋友分享着我的回忆

她认识我的奶奶，我高一的数学老师，我的其他朋友，甚至我的狗。好像和我说过话的每个人她都认识一样。这就是童年朋友和大学朋友的区别。