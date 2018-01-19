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婚恋心理：劈腿没风险！隐婚需谨慎！(图)

2018年01月19日 17:03 新浪博客
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凡事有利必有弊，隐婚有不言而喻的好处、更会防不胜防的出轨。为什么说，隐婚男女更容易出轨呢？

　　文/飘雨桐

劈腿没风险！隐婚需谨慎！劈腿没风险！隐婚需谨慎！

　　隐婚，顾名思义--结婚后，不让别人知道。最浅层的原因，自然是不要影响彼此工作、各自前程。已婚男女比未婚男女，需要更多说不清、道不明的禁忌。为了减少麻烦、避免冲突，“隐”成为了夫妻双方不成文的约定。凡事有利必有弊，隐婚有不言而喻的好处、更会防不胜防的出轨。

　　为什么说，隐婚男女更容易出轨呢？原因，不外有四--

　　一、易献殷勤

　　常言道：无事献殷勤，非奸即盗。今时不同往日，大献殷勤可以有各种各样的目的。既然隐婚，异性也没有太多的警惕。能帮就帮，力所能及何乐而不为？献殷勤，就是靠近异性的第一步。人家以为你还是单身，接受你的殷勤又如何？你一来，ta一往，男女之间也就那回事。

　　二、易玩暧昧

　　暧昧是不清不楚的情愫，有些是真懵懂有些是假糊涂。真真假假之间，暧昧就在空气中肆意蔓延。你可以忘记已婚身份，对方又当你是未婚人士。男未婚女未嫁，无限可能的发展形势。玩的是心跳，过把瘾想死就死、不死还继续。只要对你印象不错、感觉还行，随时随地暧昧进展成出轨。

　　三、易招桃花

　　很多人的错觉，认为优秀男女都不会过早结婚。他们（她们）有大把选择，何必急在一时？那些条件一般的，才急急忙忙的冲进婚姻殿堂呢。优秀的隐婚男，可以招来邪花野草。优秀的隐婚女，可以招来狂蜂浪蝶。谁不享受，被异性拥宠的幸福？当你蠢蠢欲动的时候，出轨也不管不顾了。

　　四、易找退路

　　如果你要甩掉情人，“已婚”当真是很管用的一张底牌。你可以将万般过错，全都推给自己的老公（老婆）。没有哪个小三（无论男女），知道你不会为自己离婚还要死缠烂打的。毕竟得不到任何好处，最多就不多不少的一笔钱。钱，你又不是出不起。最多，甩掉这个婚外情人找机会再换。

　　即便结了婚，也不能掉以轻心啊。尤其，隐婚的男男女女……

标签: 婚恋心理暧昧退路

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