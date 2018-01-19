婚恋心理：这些事闪婚女人真的伤不起(图)

伤不起，却实在不能怨天尤人。一切咎由自取，没有谁拿着枪、逼着你做什么、不做什么。

文/飘雨桐

这些事闪婚女人真的伤不起！

有多少闪婚女人，不曾后悔当初的决定？又有多少闪婚，如同绚烂烟火稍纵即逝？谁都知道这个道理，但事到头来无法保持该有的冷静。冲动是魔鬼，一失足成千古恨。回不去的，除了消逝的光阴还有纯真的自己。伤不起，却实在不能怨天尤人。一切咎由自取，没有谁拿着枪、逼着你做什么、不做什么。

哪些事，闪婚女人伤不起呢？说起来，绝对的一把眼泪一把鼻涕：

一、生活拮据

巧妇难为无米之炊，生活总是绕不过的一道坎儿。结婚之后，样样都要用到钱。哪怕再是节省的女人，也会捏着那几张人民币左右为难。原以为，两个人只要相爱就没有什么困难克服不了。偏偏，有很多事情有了爱也无法解决。缺乏对老公的认识，缺乏对婚姻的考虑。闪婚的苦果，自己尝吧。

二、习惯冲突

来自不同家庭的两个人，生活习惯定然有着很大区别。还来不及了解，已经匆匆忙忙的嫁过去。但真正住在一起，才发现有多么的难以调和。虽说都是非原则问题，但什么都不合适--加在一起，那就是不可忽略的矛盾。一次两次迁就，习惯怎会说改就改？迟早，集中爆发。

三、意外怀孕

闪婚女人，实在不适合马上怀孕。还是别人的妻子，甚至没有做好准备。现在就要是别人的母亲，这身份一而再、再而三的发生改变你能接受吗？与老公还处于磨合时期，马上就要走进人生的另一阶段。女人，这是什么节奏啊？意外怀孕，未必是最佳状态。这孩子要还是不要呢？这是个问题。

四、仓促离婚

好吧，所有一切没有想象的美好。追求幸福的闪婚女人，现在觉得比不结婚还要来得痛苦。两天一小吵、三天一大吵，过不下去了。谁先蹦出“离婚”二字？另一方不甘示弱的也把“离婚”挂在嘴边。自己把自己逼上梁山。此时此刻，再闹下去只有真的离婚。闪婚闪离，你以为这是在演戏？

除非你有十足的把握，否则千万不要闪婚。不然，迟早后悔……