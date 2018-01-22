婚恋心理：同居想清楚!女人的4大隐忧(图)

家里，有个高级保姆多好。但女人，总不能满足于同居状态。须知道：只有男人，永远的进可攻退可守。

文/飘雨桐

同居想清楚！女人的4大隐忧

现代男女，爱到一定程度就会选择同居。同居是否具有必要性？仁者见仁，智者见智。既满足生理需求，又成全心理需要。同居男人，只要经济不成问题--其他的，都没有问题。家里，有个高级保姆多好。但女人，总不能满足于同居状态。须知道：只有男人，永远的进可攻退可守。

那么，同居女人有哪些难言之隐呢？

一、他会不会娶我呢

女人愿意同居，原因不外有二。其一：真爱这个男人，希望能够朝夕相处、日夜共对。其二：生活不够安稳，反正这个男人又不介意。更多女人，属于第一种情况。“在一起”是初级目标，最渴望的自然是“执子之手、与子偕老”。同居的时间越久，女人越是内心没有底。他，到底会不会娶我呀？

二、搞出人命怎么办

孤男寡女共处一室，既然你情我愿的上个床做个爱--这，绝对是人之常情。长期吃避孕药，对身体不好。吃事后避孕药，对身体伤害更大。男的想来就来，激情无法挡。未婚女人，又不可能去戴环什么的。搞出人命，这个几率很大很大。女人要学会保护自己，有些意外难以避免。那，怎么办呢。

三、遇到更好的咋整

没有早一秒、没有晚一秒出现，那当真是极好极好的。结了婚，也有恨不相逢未嫁时。同了居。也有才遇到更好的对象。那这个，又该怎么不伤彼此感情的提出分手呢？更好的那个对象，知道你有同居男友会不会转身走人？你会不会责怪自己，怎么可以吃着碗里的看着锅里的？难道，将就下去啊。

四、分手后蜚短流长

分手后，最见人的本性。有些分手，还能再见亦是朋友。有些分手，轻则老死不往来；重则非要整死你不可。唯有他，最了解你的一切。出卖你，也是轻而易举。 分手要艺术，整不好下半辈子毫无幸福可言。另外，亲朋好友怎么想？说你嫁不出去，说你有什么问题被男人甩。要多难听，便多难听。

不以结婚为目的的同居，是否也在耍流氓？他，是吗？是吗……