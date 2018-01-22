婚恋心理：凭啥劈腿了1次还敢第2次?(图)

男人也知道，不该与婚外的女人发生感情。就是结束不了，这是为什么呢？

文/飘雨桐

凭啥劈腿了1次还敢第2次？

众所周知，有些事非不能为也乃不为也。很多时候，都是人们找来各种各样的借口。说服不了自己，更说服不了别人。自欺欺人到了最后，如同《狼来了》中的那个小孩--再无诚信可言。这个世界，诚信还值得多少钱呢？最需要的，还是自我约束。管好自己的身体，还有灵魂。

男人也知道，不该与婚外的女人发生感情。

就是结束不了，这是为什么呢？不外有四：

一、挑战底线

封建时代的男人，何止一妻一妾？总之，享尽齐人之福。而今的男人，只有一个标配怎么够？况且，还未必是理想的最高配置。如果对方态度不太强烈，那么玩着玩着别玩出火玩出面也没有多大问题。视乎，对方的容忍程度来决定自己的出轨次数。在不僭越对方底线的前提，婚外玩个不亦乐乎。

二、不断纠缠

男人想结束，可小三不愿意。哪有送上门的女人，还忍心赶她下床的呢？男人可以解释，都是她投怀送抱。我，我还是极其冤枉的“受害者”。这就是，不折不扣的得了便宜还在卖口乖。一个巴掌拍不响，除去真正爱情的成分--哪有无利可图还在死缠烂打的小三？男人，揣着聪明在装糊涂。

三、难消心瘾

如同吸毒，你别指望做到浅尝即止。老和尚告诉小和尚，山下的女人像老虎。小和尚下山之后，见到女人发出由衷赞叹：老虎这么漂亮啊。这就是本性流露，未必谁都有这样的自制能力。婚外情没有被发现，那就壮大了继续的胆量。有一就有二，停不下来的是欲望。俨然上瘾，要戒掉谈何容易呢？

四、追求快感

日复一日、年复一年的家庭生活，简直淡出个鸟来。家花没有野花香，家外的女人更有味道--俗称，野味。即便，家里的老婆在别人眼里好得不得了。又是贤妻、又是良母的，但男人还能鸡蛋里挑出骨头。那就是，无法带来持续性的快感。取悦你的身体、迷惑你的灵魂，这是小三擅长的把戏。

归去来兮，只是不愿并非不能。长的是平淡，短的是激情……