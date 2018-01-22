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婚恋心理：这4种男闺蜜再好也要不得(图)

2018年01月22日 16:28 新浪博客
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一种米养百种人，有些男闺蜜绝对的要不得。眼前，的确没啥损失。将来，必然后悔不已。

　　文/飘雨桐

这4种男闺蜜再好也要不得！这4种男闺蜜再好也要不得！

　　已婚女人，能否拥有自己的男闺蜜？答案，自然毋庸置疑。之前，笔者归纳了几类人选。譬如说，其貌不扬的、内敛低调的；财大气粗的，还有有求必应的。这些，只是最理想的男闺蜜。但一种米养百种人，有些男闺蜜绝对的要不得。眼前，的确没啥损失。将来，必然后悔不已。

　　挑老公要谨慎，选男闺蜜也不能马虎。以下四类，必须敬而远之：

　　一、贪你钱财的

　　男人对两样东西，一辈子都不会厌倦的。其一，定然是女人。其二，定然是金钱--包括命名利相关的一切事物。或者，你这个已婚女人有钱却寂寞。你也不介意，拿钱出来换取相关的感情。那么这两个人绝对的一拍即合，你找他当男闺蜜、他当你的男闺蜜。中间，那个维系的东西叫做“金钱”。

　　二、图你美色的

　　刚才说过，男人所求来来去去就几样。女人，既满足心理需要更满足生理欲求。他不会明目张胆，只会无声无息潜伏在你身边。你也渐渐习惯了他的存在，对你有机可乘之际--他，会毫不犹豫的露出色狼面目。已婚女，受到熟人侵犯多数选择沉默。也有一些，会享受这种来自其他男人的温存。

　　三、当你跳板的

　　钱与色，那是显而易见的好处。但凡有利可图，谁会放弃嘴边的肥肉？当你跳板，那是因为你有利用价值。譬如，你有他用得着的人脉关系。管你已婚未婚，通过你他能搭到他需要认识的张三李四。通过六个人，就可以认识全世界。说不定，你就是他认为的关键人物。再之后，你就等着形同弃子。

　　四、拿你暧昧的

　　这个，得一分为二来理解。或许，他玩暧昧是要打击在乎你的人。或者，他玩暧昧是要撩拨在乎他的人。总而言之，你千万不要傻乎乎的被拽入局。前者，你伤害了在乎你的人。后者，你成为了别人的眼中钉、肉中刺。怎么说，这都是一趟浑水。你犯不着，损人不利己。更有甚者，损人更损己。

　　已婚女人可要擦亮双眼，并非每个男人都合适当闺蜜的……

标签: 婚恋心理男闺蜜后悔

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