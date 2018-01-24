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婚恋心理：离异重组夫妻的4大雷区!(图)

2018年01月24日 16:40 新浪博客
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离异重组也没有什么不可以的，缘是天定、份在人为……

　　文/飘雨桐

离异重组夫妻的4大雷区！离异重组夫妻的4大雷区！

　　这是个情感容易产生危机的年代，离婚率简直赶超结婚率的节奏。但人总归是渴望爱情，渴望在婚姻中天长地久。于是，结婚离婚、离婚再结婚。未必是死循环，也没有等同于“不作不死”的无聊折腾。夫妻之间，既有未婚+未婚的组合。当然也有未婚+离异，甚至是离异+离异的组合。

　　问题接踵而至，离异重组的夫妻都有哪些雷区千万要避免？

　　一、不可与前度藕断丝连

　　怎么说，一日夫妻百日恩。即便是前度，也是有着或深或浅的感情。但千万要避免，藕断丝连的纠缠不清。这样给对方某些幻想，以为还有什么机会。也给现任很不安全的想法，以为你还眷念着从前呢。无比切忌，此人已是过去式！

　　二、切忌与现任隐瞒遮掩

　　半途夫妻，也未必能够全然合拍。毕竟，已经太多固有的生活方式。但你要想着，将来与你共走人生路的就是这个人。如果有些话不知道该怎么说，那说真话才最合适不过。哪怕，真话令人伤感难受。总比撒谎，让人更能原谅也许不算过错的过错。

　　三、避免乱比较伤害感情

　　前度与现任，没得说你更爱是谁。只能说，以后陪你走完人生之路的是现任。感情路上，既然狠狠的摔倒过--那么，请你学会乖巧。在合适的时候、合适的地方，就该做合适的事情。留恋往昔，你无法很好的继续生活。胡乱比较，现任情何以堪？

　　四、杜绝轻视重组原家属

　　无论男女，只要是二婚、亲属对你也许有别的看法。嫁（娶）一个人，就等于嫁（娶）一个家庭。即便对方的亲属  不够友善，你就要以自己的真诚打动对方。不可漠不关心，不可轻视怠慢。因为，从今往后你们就是亲属关系。法律，明白的规定。

　　离异重组也没有什么不可以，缘是天定、份在人为……

标签: 婚恋心理离异伤害

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