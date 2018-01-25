婚恋心理：初次约会咋升级恋爱关系(图)

文/飘雨桐

初次约会咋升级恋爱关系

网友倾诉

这个月，最开心的事情就是相亲成功。这个星期，最苦恼的事情就是第一次约会。我鼓起勇气，打电话给那个女生。她竟然答应，这个周末与我出来约会。这几天，我买了一套全新的“战衣”。权当提早送给自己的过年礼物吧。然而，我心中没有谱：初次约会，怎么能够确定关系？

我也害怕，她会是传说中的蹭吃蹭喝。约会的心情，既期待又矛盾。怎么办？

飘雨桐说

我必须恭喜你啊，能够在相亲的时候遇到喜欢的人。而且，还有第一次约会。看得出来，你更喜欢这位女生。当然，你们的接触也许仅仅就是相亲时候的短暂片刻。没关系。来日方长。这个星期，就是情感发展的开始。第一次约会，一定特别紧张。没关系，一步步来就能达成心愿。

首先：求同存异

男女有别，所以你要寻找你们的共同点。这样，才有兴趣继续“聊”下去。个性很重要，但你要明白：三观合不合，决定了女生是否与你继续交往。所以，即便不“同”也要努力的表现出你很感兴趣。这样，女生也有成就感。她，带你“上路”。

其次：尽展风度

男人的风度，初次约会的时候最能加分。为啥？一来就扑上的，多么可怕。谦谦君子，温润如玉。你的风度，绝对让女生刮目相看。现在的人，最缺乏的就是教养。女生喜欢“man”，但仅限于穿衣显瘦、脱衣有肉的风度男哦。

再次：稍露优点

优点，你总有能够抛出的优点吧。不要太多，挑一两件最能吸引女生的就好。为啥不全部抖落出来？留点后招，女生才有惊喜。你一见面，就将自己的底牌全部翻出来。哪有这么笨的道理？女生，喜欢对男人有着更多的发现。尤其是，你的优点。

最后：持续升温

约会第一次，姑且不论结果怎样。对方有没有完全答应当你女朋友，不重要。关键是，能够持续升温。说好，下次约会什么时候、什么地点、什么形式。女生自然觉得，你诚意满满。哪怕口头约定也好，一定说到就要做到。千万，别信口开河。

希望，这第一次约会能够有着最美好的开始。加油！