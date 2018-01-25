婚恋心理：7种男人好是好,就没女人缘(图)

文/小晨故事

7种男人好是好，就没女人缘

每个人都不是完美的，男人也是一样。想做一个受女生喜欢的男生，下面这几种要好好注意啦~

第一种、一副很酷很深沉样子的男人。

他们总是摆出一副无端就很痛苦的样子。这样的男人是万万碰不得的，因为他们生活在营造的自以为是的悲惨世界中，爱得死去活来，却追求一种得不到的境界，他 们若即若离，令女人很是痛苦。他们误导了一些向往爱得轰轰烈烈的女孩，然而，这种爱情只是昙花一现。而在星座中，摩羯男就是很典型的这种男人。他像一个背 着沉甸甸的包袱，奋力爬上山顶的大山羊。包袱越重，就会与你产生越远的距离。

第二种、过分的去追求事业成功的男人。

最受女人青睐是有事业成功有地位的男人，但如果过分的看重这些名利，特别那些出身贫穷但一门心思想出人头地的男人来说，他们大多数会牺牲感情，而选择那些 能在事业上助他们一臂之力的女人。这种男人的择偶是有条件的，不是真正可患难与共的伴侣。就像很有野心的狮子座。很多狮子男都娶了一个对他事业或是社会地 位有帮助的女人为妻。因此就算你不是出自名门，至少你也得是举止妥当，给他上司良好印象的淑女。

第三种、风流不羁“浪子”型的男人。

他们交游广阔、风流不羁，也从不打算一辈子对着一个女人。但“男人不坏、女人不爱”，不少不信邪的女孩子跃跃欲试，试图用真情或纯情去打动他们，这只是一 厢情愿的做法。射手座的人天生花心，自古以来就是恶名昭彰的星座之一，他永远在追求新的恋情。如果你能让他永远追求你的，那便是防止他花心的窍门。

第四种、大男人主义者的男人。

他们喜欢呼来喝去，表现出一副对女人有多么的不在乎的表情，“大丈夫何患无妻”的样子。这种人若是表面如此，而你也爱他，那就迁就维护一下他的大男人尊严 吧；但若骨子里真是如此，那就不爱也罢。白羊男和狮子男这两种男人的心态不分上下，想要做他们的女人，还是乖乖听话满足他们的掌控欲比较妥当。

第五种、很会油腔滑调的男人。

他们的甜言蜜语一大堆，虚伪地恭维身边的每一个女生，令人浑身不舒服，感觉不到一点诚意。然而不少女孩就喜欢这一套，被灌得迷迷糊糊还沾沾自喜。这种人平 时应酬应酬，做生意朋友还可以，切不可把他们的话太当真。双子的说辞真是无人能比的，他可以让任何一个他想要恭维的女孩开心，小心不要刚开始就被表面工程 蒙蔽了哦。

第六种、身边有很多异性朋友的男人。

他们对每一个女性都相当的照顾，就像一个大哥哥大好人。男女之间是否有真正的友谊尚待探讨，但若他对每一个红颜知己或好妹妹好朋友都事无巨细揽责任上身，自然会无暇顾及你。不信，试试就知道。天秤男的花言巧语加上外交技巧当然让他们获得最佳人缘奖。

第七种、过分注意自己形象的男人。

穿着上永远隆重得体，出门前梳N次头照N次镜。表面上他是为了取悦女性，实际上很有可能他最爱最关心的人是他自己，而且比较自我，很少顾及女方的感受。水瓶真是超爱美超自恋的星座，如果是你主动追求他的话，真的需要好好考虑下能否接受他的这点毛病哦。

除了上面的七种男人，还有很多男人不在之列，如出现这样一种男人，他们虽不善言辞，但对你关怀备至，全心全意付出，接纳你全部优缺点，像大海一样宽厚地包容，愿与你平平凡凡地度过每一天。这种男人是最值得信赖及托付终身的，如果碰上的话，不要再瞻前顾后，赶紧拿下吧。