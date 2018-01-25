婚恋心理：7招让男人逃不出你手掌心(图)

只是一些小小的手段，你也可以胜任上帝的角色，不费吹灰之力让他死心塌地跟定你……

文/小晨故事

7招让男人逃不出你手掌心

聪明的女人从来不会在男人身上花费太多时间和精力，只是一些小小的手段，你也可以胜任上帝的角色，不费吹灰之力让他死心塌地跟定你……

1、漫不经心

被男人团团围住的女人，并没有什么特别之处。很多时候，她们不过是表现得漫不经心。乖乖女一般会说：我不想游戏人生。她就让男人明白了，她多么怕他抛弃她。如果一个女子午夜驱车去看一个男人的时候，她的车顶上只缺少一个霓虹灯标志：送货上门。

2、故意不打电话

有时男人故意不打电话，他只是想看一看你的反应。想试探关系的深浅，这是男人的一种本能反应。请尽量别说：“你为什么不给我电话”或者“为什么一个星期都没有你的音讯”。假如你表现得若无其事，目空一切，就是最令他折服的秘方。

3、妈妈综合症

如果你令他窒息，他就会进入防御模式，为了他的自由，他会寻找逃逸之路。这来源于心理学领域的症状“妈妈综合症”：可靠+乏味+妈妈=不来电；难以捉摸+善变+碧池=迸发爱的激情。禁止母爱色彩的方式：不要盘查他，不要问他谁的电话，不要催促他上班别迟到，等等。不要让男人说：她是个好女人，可我就是没感觉。

4、苦中求乐

每个男人的首选都是性爱；至于是否需要女朋友，则是后话。只要你不让他轻易得逞，就会在不知不觉间，成为他的女朋友。

有两个例子说明太快啪啪的负作用。一个女性在约会的第一次就跟男人上了床，做完之后他盯着她问道：你跟所有的男人都这样吗？这使她感到屈辱。还有例子就是一个美国25岁男孩子的心里话：如果她很快束手就擒，我们就会很快中止情爱关系。我喜欢游戏在情场中，甚至下意识地苦中求乐。

也有男士赞成“三次约会原则”，如果三次还不肯就范，就彻底放弃。但最后和他结婚的，往往是打破三次规则的女人。

5、经济法则

如果你在经济上不能自立，他永远不会真正地尊重你。许多女人有一个梦想，有一位身穿盔甲的骑士愿意替自己支付所有的账单。问题是，他支付了之后，就会发号施令。即便你和一个非常成功的男人约会，你也要让他感觉到，如果你受了虐待，你会毫不犹豫地收拾行李，搬出豪宅，住进自己的单身宿舍。

6、简单明了

男人尊重说话简明扼要的女人，因为男人之间的交流就是如此。坏女人会采用直奔主题的方式，乖乖女则不同，她会把整个心都掏出来，可他什么都没听到，却让他看透了她的贫乏。

7、真正享受性爱

在优秀男人的梦想中，总有一个真正享受性爱的女人。乖乖女容易犯下不诚实的错误，在第一次上床之后，他会问她有多少个男朋友，她会照本宣科地回答：我只有三个。甚至还添油加醋地补充：第一个伤害了我，第二个没有你那么好，第三个，哦，只有三十秒就不行了！第四个，哦，没有第四个……好吧，确实还有第四个，当我们之间什么都没发生。

坏女人只会回答：我有过的男人，一定比不上你有过的女人多。当他向你炫耀过去的艳遇时，怎么办？你要说：亲爱的，我可不是你提到的那些人之一，请不要告诉我其他女人的事。如果此刻你表现得和别的女人争风吃醋，你就是在贬低自己。