婚恋心理：嫁给这几类男人你悔不悔?(图)

会挣钱的他，拼事业的他，玩浪漫的他，现实的他这几类男人，女人嫁了以后会后悔吗？一起看看吧~

文/小晨故事

嫁给这几类男人你悔不悔？

会挣钱

这类男人往往是在生意场上展、转、腾、挪的。经过自己的一番拼搏、创业，他们像变戏法似地，让钞票大把大把地淌进自己的密码箱。若嫁给这类男人，女人肯定会拥有一份珠光宝气，贵妇人一样地衣来伸手饭来张口。但是，生为商人妇需受许多苦，包括长时间地独守空房之苦；包括某一日老公给你十万雪花银再搭配一张离婚证书之苦；包括老公在外泡小蜜之苦……这样你就再是锦衣玉食，也会觉得自己不幸福。你会发觉自己像金丝笼里的鸟儿一样，不能自由地飞翔、不能自由地鸣叫，你会忍不住为自己的命运痛哭，会认为自己嫁给这样的男人真是亏了血本。

事业型

这类男人往往是受人尊敬的，他们认认真真、兢兢业业地扑在工作上，不分晨昏地搞科研搞开发。嫁给这类男人，女人们会觉得自己的生活很稳定。但日子一长，女人们可能会发觉自己的日子怎么越过越贫，家务活也是越做越繁重。别人的丈夫，可以天天准时下班回家，帮自己接孩子，帮自己照看老人，别人家的丈夫，可以在自己生病的时候，陪着女人上医院，而自己家的男人却正在实验室里为求得一个数据而绞尽脑汁。人心都是肉长的，再贤惠的女人也会扪心自问：嫁给这类男人，到底要付出多少青春？

浪漫型

这类男人是最易让人着迷的，他们的舞跳得好、歌唱得棒，说话会往人心上碰。在枯燥的生活面前，尽管浪漫是很好的味精，但它毕竟不能吃得太多。女人们在接受男人的赞美之词的同时，也会思忖，这些话是否又会在别的女人面前复印呢？婚后的女人更注重男人是否在用少说一堆漂亮话的时间，把煤气罐从楼下扛到家里。倘若你一味地对妻子浪之漫之，那么女人只会感觉你有太多的奶油味。后悔自己当初何不找个实在的男人。

现实型

这类男人在现实生活中是司空见惯的。他们大多无多少进取之心，在办公室里公家的活可做可不做，但家务活是绝对和老婆共同分担的，你炒菜我便煮饭，你拿筷子我便端碗。若嫁给这样的男人，女人也是无多少话可说的，因为居家过日子，谁不求个和谐与轻松呢？但是，一旦自己的丈夫科员一当就是十来年，且有继续默默无闻之势，女人的心理就有些不平衡了。