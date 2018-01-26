婚恋心理：女人婚后必须妥协的4件事(图)

“美满婚姻需要学会妥协，非不能也、乃不为也。”，想来想去：婚姻中，少不了妥协。这是，心甘情愿的将就。

文/飘雨桐

女人婚后必须妥协的4件事

想不到，司徒琳琳还是结婚了。还以为这个万人迷，喜欢享受前呼后拥的追捧感觉。聪明的女子，情商智商都不会太低。她只是淡淡的表示：“美满婚姻需要学会妥协，非不能也、乃不为也。”但我相信，她早有一系列的打算。何止是美满婚姻--她有的是，更美好的人生。

想来想去：婚姻中，少不了妥协。这是，心甘情愿的将就。

一、牺牲时间

这是一个家，可不是酒店。收拾与整理，无不需要花费大量时间。男人不能懒，女人何尝轻松到哪里去？家的建设，需要从一点一滴做起。家的维护，更不是吃完睡完就能拍拍屁股走人了事的。一天就这么二十四小时，花在家里的时间增多、呆在家外的时间自然减少。你要妥协，共同努力。

二、付出感情

曾几何时，再三犹豫：是和爱自己的人结婚，还是和自己爱的人结婚。一切尘埃落定，除却巫山不是云。执子之手，当然想着与子偕老。人们习惯自私，吝啬于付出感情。总觉得爱得早、爱得多就会吃亏，所以有所保留。谁不怕受到伤害，但还是要勇敢去爱。不去爱，婚姻怎么会美满？

三、放弃习惯

两个人来自不同家庭，从小到大的生活习惯根深蒂固。但两人结婚之后，必须要放弃不适合对方的原有习惯。譬如：老公习惯早起，老婆习惯晚睡。那就尽量折中，不要太早或者太晚。老公喜欢热闹，老婆喜欢安静。互补性夫妻，需要找到彼此舒服的契合。放弃个人习惯，既求同更存异。

四、生育子女

这不是传统观念，也不是为着传宗接代。在生育子女方面，彼此做好思想工作。做丁克一族，还是有自己的相应计划？不能随性而至，即便这有更大的激情与性趣。在教育子女方面，做父母的多些想想。为着子女将来，不能想到一出是一出。从长计议，不合适的建议舍弃。大家，有商有量。

有些妥协，迫不得已。有些妥协，却带着满满的爱意……