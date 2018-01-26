婚恋心理：还跟EX纠缠?你挨坑上瘾啊(图)

前度，很难风轻云淡的提及。更有甚者，恨不得咬牙切齿。说到底，还是努力爱过。过程有笑有泪、有喜有悲，结局却是分手……

文/飘雨桐

还与EX纠缠？你挨坑上瘾啊

前度，很难风轻云淡的提及。更有甚者，恨不得咬牙切齿。说到底，还是努力爱过。过程有笑有泪、有喜有悲，结局却是清一色的--分手告终。如果已有现任，对前度的爱恨或许没那么强烈。毕竟，眼前的这个人能够温暖你的身体、安慰你的灵魂。如果还是单身，那个中滋味唯有自知。

很多人跳不出过往，总与前度纠缠不清。其实，这犯了大忌……

一、前度以为有机可乘

或许，你对前度有着生理上或者心理上的依赖。可别忘记了，你们的故事已经结束。若要重新开始，你还是你、他（她）还是他（她）吗？你需要对方，或者只是那段时间、那个地方以及那件事情。对方以为，这是你传达出来的复合讯息。等对方再次靠近，轮到你自己借故飘远。你有被纠缠的感觉，其实更多还是你自己放不下、想不开。

二、现任怀疑旧情复炽

虽说，再见亦是朋友。那也太文艺的说法，而分手的情侣最好不要相见。各有各的幸福生活，各有各的美满人生。偶尔知道对方的近况，好不好、坏不坏也与你无关。这不是薄情寡义，而是不在其位、不谋其政。别忘记了，身边已有疼你爱你的这个人出现。你的当务之急，就是和对方培养感情。朝着共同方向--婚姻，坚定不移的前往。

三、同一个地方摔两次

不可否认，破镜重圆的少、覆水难收的多。即便，你与前度纠缠不清、对方也没有抗拒的意思--小心，你有可能在同一个地方连摔两次。到其时，恐怕连爬起的勇气都没有。前段的相处时光里，你们因为各种主观、客观原因无法在一起。如果你或者对方没有发现问题所在，贸贸然再次牵手并非明智之举。矛盾不解决，始终寸步难行。

与前度相处、抑或不相处，都是一门学问啊……