婚恋心理：离婚之心蠢蠢欲动的4原因(图)

文/飘雨桐

离婚之心蠢蠢欲动的4原因

“评 析”

每个国家，都有每个国家的实际情况。每个阶段，都有不同的婚姻状态。全国离婚人数十二年连涨，这种现象不可谓离谱。结婚的意义是什么？执子之手，与子偕老。然而，如今却变成了“纵使举案齐眉，到底意难平”。不平则鸣，不合适则离。长期以往，婚姻还有神圣可言吗？

秒杀中国式婚姻的，主要有这些“杀手”：

一、便利的社交工具

微信、陌陌等社交软件，给广大寂寞男女提供了认识平台。这些男女，有已婚的有未婚的。但有些交往，不过是蹦着男欢女爱而去。生理与心理，自己的配偶都再是独一无二。这样的话，大大增加了离婚几率。围城外的人想进来，围城内的人想出去。离婚，不得不蠢蠢欲动。

二、简易的离婚程序

很多时候，人不是因为失败放弃；而是为了疲倦放弃。如果，离婚程序比结婚程序还要复杂、审核过程还要漫长--那么，还会有那么多人动不动就离婚吗？在还没办妥离婚之前，可能就已和好如初了。离婚简直就是小菜一碟，外加财产分割更加明晰。离就离，还有后遗症吗？

三、变态的社会节奏

生活压力增大，社会节奏加快。先要生存，再谈生活。连生存都没有达到满意程度，你要生活谈何幸福美满？婚前的风花雪月，被婚后的锅碗瓢盆替代。贫贱夫妻百事哀，柴米油盐酱醋茶什么都要反复计算。必须成为拜金奴隶，却没有办法得到更多收入。烦，吵着吵着闹离婚。

四、激情的婚内出轨

对不少已婚男女来说，出轨有着说不清、道不明的诱惑。当对配偶有着这样、那样不满的同时，这些男小三、女小三特别容易趁虚而入。有高度责任感的，就会直觉约束身心、不要背叛。认为家庭可有可无，那就对出轨没有了严格的概念。婚外情，毫无疑问就是最致命的杀手。

希望离婚率不再上涨。婚姻，总归是美好的……