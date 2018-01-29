婚恋心理：有些出轨，回归率超级高!(图)

即便能够顺利的回归家庭，也改变不了曾经出轨的事实。如果爱，就别做让自己、让对方伤心的事。

文/飘雨桐

有些出轨，回归率超级高！

出轨如同刺激的冒险，偏偏有人趋之如骛。钱钟书先生将婚姻比作围城，外面的人想进去、里面的人想出来。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。某天，出轨的人恍然大悟。哎，城外不过那么回事儿。另一半是否原谅，这是个问题。自己是否愿意回头是岸，又是一个问题。

有些出轨，回归率超级高。背叛者知错就改，家还在、爱还在。

一、小三嫌弃

叶子的离开，是风的追求还是树的不挽留？只要树不挽留，叶子也唯有飘走。就像出轨的人，女小三温柔多情、男小三威猛殷勤--表面看，关系还能维持很长时间。甚至，还有取而代之的上位可能。小三毕竟名不正言不顺，出轨的人种种不配合让他们厌烦。他们随时换人，惨遭嫌弃多没劲！

二、经济受创

不可否认，也有为了真爱当小三的痴男怨女。但更不可否认，无利可图的傻事没多少人会去做。一旦出现巨大的经济危机、金钱方面面临巨大难关，别指望小三有情有义陪在身边。她们是标准的，可以同富贵不可共患难的物种。她们跑得比兔子还要快，心灰意冷之余你更怀念家庭的昔日温暖。

三、酒后乱性

酒精害人，它的催情作用足以冲破心理防线。有人指出，男人酒后也乱不了性。烂醉如泥，有啥讨论的必要？醉进潜意识，本能的东西便遮也遮不住、掩也掩不了。性，就是最直接的表现。这类出轨，身体不听灵魂的控制。天亮后才知道做了什么，那都是无心之失--亲爱的，我不是故意的。

四、斗气偷欢

这斗气起来，一哭二闹三自杀的。一概无所不用其极，必须逼到对方妥协才好、自己罢休为止。那都是最低端的斗气，损人不利己。最高端的斗气，损人又利己。偷欢就是放纵身心最彻底的选择，让对方悔得肠子都发青。可最后，却是自己越玩越没有意思。气消了，也就乖乖的夹着尾巴回家。

即便能够顺利的回归家庭，也改变不了曾经出轨的事实。

如果爱，就别做让自己、让对方伤心的事。回头，是岸……