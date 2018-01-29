婚恋心理：劈腿男人都栽在这5个细节(图)

如果你们关系进展不错，不妨搞清他家方位，确定其在家的情况下，以最快速度杀到楼下，试试他~

文/pclady

劈腿男人都栽在这5个细节

一位女士哭着问：“老公在外面找的几个女人的相貌都不如我，为什么他这么贱？老公平时连我都满足不了，凭什么还去玩别的女人？”这是一些良家妇女的困惑。

细节一：

1、电话响起时，他认真查看来电号码，接听时不容对方多说什么便迅速告之：“等一下我打给你。”

2、接电话时，一边哼哼哈哈敷衍一边偷偷按音量控制开关（通常听筒音量控制开关位于手机侧方，接听电话时非常便于调整）。

3、与你约会时，通常将手机关掉；你打电话给他，经常发现他无故关机。

5、无论开车还是与你并肩走在路上，都习惯用离你较远的那一侧耳朵接听电话。

6、有些电话，他大大方方在你面前接听，有些电话却跑到另外一个房间或离你有点距离的地方接听。

以上六条，如果能对号入座三项以上（包括三条），几乎可以百分百断定此为劈腿男人，其中前三项的证据最关键。

细节二：

1、与你约会，接到电话就说公司有事或老板喊加班，急匆匆走掉。

2、情人节等重大或敏感节日里约会迟到或很早就借故有事走掉，甚至干脆放你鸽子。

3、拒绝计划遥远的约会，比如本周约会后，你问他下周日是否有空，他若有所思地说：“到时再看吧。”

4、动不动玩失踪。电话、QQ、微信统统联系不上，再次出现时推说自己心情不好。

5、下班后或周末不能陪你，每次约会几乎都同一时间结束。

6、事先不预约你，突然要求与你约会；然而遇到你突然袭击，他总有理由拒绝。

以上六条，偶尔出现可能的确是工作繁忙或者临时有朋友约见，若轮番出现就较为可疑。最后两项出现频率高，则可能正在与你约会的男人不仅劈腿，而且已婚或有固定的同居伴侣。

细节三：

1、观整体--单身男子的家如果过于干净，可作为初级疑点，尤其连被子床单都整洁如新，并且摆放公仔玩具或漂亮小花瓶之类。

不过如果他的职业是医生或者处女座，可疑性便可打折，因为他们很可能只是洁癖男人而非金屋藏娇。如果家里陈设过于简单，连换洗的衣服都少得可怜，那么他很可能有另外一个家。

2、察关键--一般来说，如果经常有女人光临，他会比较重视床的质地及床上用品的花色与质量。

3、看重点--卫生间必须作为重点考察阵地。你还可能发现其中有卫生护垫，洗脸架上女士清洁用品，拖鞋、毛巾及牙刷的数量都能说明问题，你只需上个洗手间便能一目了然。

如果你们关系进展不错，不妨搞清他家方位，确定其在家的情况下，以最快速度杀到楼下，打电话说你正巧路过，想上来看看，这样做一来防止他有充裕时间销毁罪证，二来防止他脚底抹油。

细节四：

1、他的好同事或好朋友一脚踏两船或男女关系混乱，你背后说那男人无耻，他不以为然，甚至发脾气。

2、他跟同事或朋友一起玩，偶尔有人用某个女孩子的名字跟他开玩笑，他一反常态地愤怒或暗使眼色。

3、向他的圈子介绍你时，直接说你的名字而不说你与他的关系。

你可以在他的朋友中挑相对善良、心眼儿实的人作为主攻对象。偶尔轻描淡写地倾诉一下你的隐忧：“昨天我一个朋友说在电影院看到他和别的女孩子看电影，你说怎么可能？”“我常梦见他和别人在一起，梦是不是与现实相反？”

如果对方很干脆地让你不要杞人忧天，并且列举他N多优良品质，你可以暂时把心放到肚子里。如果对方言辞闪烁不愿回答，就有问题了。

从他同事、朋友的女友或太太口中较容易得到实情，顺其自然地交往，伸出雷达敏锐地捕捉撞上门的信息，不要过分打听，以免触动女人的好奇心，人为把他的名声搞臭。

细节五：

1、突然变得爱照镜子，抱怨衣柜里没有什么可穿的衣服。

2、过去都是你给他购置衣服，现在他突然拿回一些来源可疑的新衣服，解释为客户送的、开会发的或者正好路过某商场顺便买的。

3、着装风格发生明显改变，尤其开始注重内衣质量，过去内裤破了照穿不误，现在则万万不行。甚至一夜之间，他的内裤都换成了崭新的，款式还颇时髦性感。

4、表面看没什么改变，可诸如袜子、毛巾、领带、公文包、剃须刀、喝水杯等贴身小物件短时间内“焕然一新”。

5、一个星期有一两天，他格外精心地打扮自己。无一例外快下班时，你准时接到请假电话。理由如下：加班，陪客户，见老同学。

男人质变看行头的前提是你与他已经非常熟悉，了解他的性格及过去的着装喜好。如果你们已经谈了半年以上的恋爱，那么他行头的突然改变显然不是因为你。

其实很好理解，女人坠入爱河直会为悦己者容，投其所好地“转型”，这一情形在相当一部分男人身上也会表现得非常明显。他突然有众多来源不明的小物件格外值得怀疑。