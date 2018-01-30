婚恋心理：这几种男人总跟ex纠缠不清(图)

文/飘雨桐

这几种男人总跟ex纠缠不清

离婚后，“一别两宽、各生欢喜”是最好的结局。更何况，庾澄庆有新欢、伊能静已新婚——重提旧事，那未免不太厚道。连成龙大哥，也犯了这样的错误。在自传《成龙：还没长大就老了》中成龙提到与邓丽君的一段情。这让很多网友大呼：“不要拿邓丽君炒作！”

对旧爱最大的尊重就是绝口不提，但很多男人选择纠缠不清：

一、痴心真爱型

那是真爱，所以念念不忘。不管对方过得愉快与否，分开之后总是念念不忘。她幸福，他感慨：为什么给她幸福的人不是自己。她不幸福，他更会感慨：为什么自己不能给她幸福。别人的生活，你不该掺和。别人的世界，你不该乱入。

二、落魄潦倒型

人在落魄潦倒的时候，特别需要温暖。衣不如新，人不如故。最怀念的温暖，就是曾经的那个她。总不至于祥林嫂似的，絮絮叨叨说着与她的那些年。但哪怕对方的一个动作、一个眼神，都会泛起思绪万千。有思想就有行动，不少人想吃回头草的。

三、扬眉吐气型

不可否认，有些女人会看不起男人选择分开。男人心不甘情不愿，但又无可奈何。谁让自己一事无成，身无分文？所以，必须的奋发图强。这下子，可被他闯出个名堂啦。锦衣夜行，哪有这么傻？必须让前度知道，她错过的将是怎样的一位有为青年。

四、情欲占有型

男人对女人，有着强烈的占有欲望。这不仅表现在没得到之前，也表现在得到之后。曾经是自己的女人，也希望永远是自己的女人。若是她拍拖或者结婚，自己的醋意将会一发不可收拾。那，仿佛给自己戴上了绿帽。纠缠个没完，看有无复合的机会。

关于旧爱，就该不说、不可说。远远望着，远远祝福……