婚恋心理：倒追女就凭这4招拿下男人(图)

文/飘雨桐

倒追女就凭这4招拿下男人

导 语

男人追女人天经地义，女人玩倒追则另有企图？非也。倒追女都是有着十足把握才出招的“武林高手”，只有脑残女才会随便说“我爱你”。

常言道：男追女，隔重山。女追男，隔层纱。在人们的意识当中，还是觉得男人追女人天经地义。而女人追男人，必然另有企图。随着时代发展，这种古旧观念不适用更要不得。倒追女都是有着满满的自信，十足把握才出招的那种“武林高手”。只有傻丫头，才会极其脑残的随便说“我爱你”。

说白了，敢于倒追的女人凭着就是这拼命四招：

一、勇

那首歌唱到：爱真的需要勇气，来面对流言蜚语。其实爱没有多少流言蜚语，但没有去爱的勇敢就容易与真爱擦肩而过。胸口一个勇字，有前无后、打死算数的精神--往往，表示出你最大的诚意。男人还在犹豫，这个也行、那个不错。你呢，必须替自己争取机会。

二、快

手快有、手慢无，人们都有争抢心理。好男人见少买少，你还有机会等吗？要不然，他就会成为别人的男人。挽在别人的手里，睡在别人的床上。倒追女必须与时间赛跑，抢在别人的前头向优质男示爱，千万不要让“别人比我先到”成为日后遗憾。

三、狠

狠是什么？在感情面前，女人不仅要像狐狸还要像狼。不是色狼的狼，而是要有狼的狠劲儿。首先，与男人斗要狠。虽然你是倒追，但不代表你没有主动权。狠，至少抢回与男人的平等权。其次，与女人斗要狠。狭路相逢勇者胜，你不够狠--好男人就被抢走啦！

四、准

倒追，可不等于没头没脑见着就逮住一个。你看人家红拂女，千里迢迢的跟过来。人家眼光好，慧眼识英雄。你呢，倒追的那个男人一定要看得准。别千挑万选，抢来抢去的竟然是个世界末渣男。事到头来，男人还会说：你很傻很天真。勇敢追的，定然要是潜质股。

倒追没什么丢人的，只要追到了自己的白马王子……