婚恋心理：分手后哪类男人想吃回头草(图)

“XXX，不如我们重新开始吧。”多少人是这样的？傻乎乎的决定分手，又傻乎乎的突然后悔。

文/飘雨桐

分手后哪类男人想吃回头草

导 语

“XXX，不如我们重新开始吧。”多少人是这样的？傻乎乎的决定分手，又傻乎乎的突然后悔。

再见还是朋友，这不算最高境界。分手后，还有重新开始的机会--别说没有可能。《春光乍泄》中，何宝荣总是说到：“黎耀辉，不如我们重新开始吧。”有些人，很多时候都不知道自己在做什么。傻乎乎的做出决定，傻乎乎的开始反悔。蓦然回首，那个人还在灯火阑珊处吗？

分手后，就有一些男人想吃回头草。就看，有没有机会。譬如：

一、初恋男

谁说的，男的最忘不了初恋情人；女的最忘不了初夜情人。不管初恋抑或初夜，都是个人最难以抹去的记忆。那个女子，让他的世界从此变得不再一样。他在情感路上兜兜转转，还是觉得她无可替代。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。于是，渴望重新开始。

二、妈宝男

有些女人恨不得把那个男人养在家里。如此，她就无比放心。而有些男人，小的时候就依赖自己母亲。长大之后，就依赖自己女友。女人也不介意，那是她母爱泛滥的最佳时期。换了女友，男人就没有这样的待遇。还是觉得她最好，回头嗲嗲她。

三、软饭男

前几天看胡兰成的文字，觉得这可是软饭男中的极品。难为那个临水照花似的张爱玲，无怨无悔的倾其所有。言归正传，软饭男要找到米饭班主没有想象的容易。既要保持尊严，又要软饭吃得舒服--错过这个村就没有那个店，只要你归来就好。

四、霸道男

男人的霸道，其中表现就是：这个女人是我的，其他人不可以动。但分手之后，这个女人就和你没有半毛钱关系。那咋整？她与任何一个男人翻云覆雨，你认为都是给你戴绿帽。你还不停想象那个活色生香的画面，罢罢罢。赶紧的追回来，呆自己床上最安全。

无论男女，不要随便牵手、更不要随便分手。

蓦然回首，“草”还在吗？何必，自找麻烦……