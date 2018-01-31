婚恋心理：就算分手靠这几招也能复合(图)

复合的难度，在于忘却之前的不快乐、争取以后的更加快乐。凭什么相信你？誓言无非是动听的谎言。更多时候，还是吃力而不讨好呢。

文/飘雨桐

就算分手靠这几招也能复合！

“评 析”

“两个人分手后复合的概率是82%，但复合后能一直走到最后的只有3%，那97%再分手的理由其实都跟第一次一样。”

牵手，可以只有一个原因--爱。分手，却有着各种各样的理由。复合的目的，必然是走到最后。但还是有很大比例的数据，说明不能走到最后。那是因为，分手后复合只有粗略的想法却没有合适的行动。复合的难度，在于忘却之前的不快乐、争取以后的更加快乐。凭什么相信你？誓言无非是动听的谎言。更多时候，还是吃力而不讨好呢。

前男友与前女友该怎么做，这样才能更好的复合？

一、揪出分手原因

据说，不能走到最后的原因是：当初分手的根本原因没有彻底被解决，复合只能是不断消耗当初没有消耗完的爱情。把爱情当作电源的机器，当爱被消耗完了，两个人也彻底没机会了。的确，问题没有解决始终是个问题。存在彼此之间，随时随地都会激化矛盾。找到原因，对症下药。

二、抓住契机告白

无论男女，都会被古训洗了脑袋。那就是，好马不吃回头草。又或者，天涯何处无芳草。须知道，人与人之间需要缘份。满大街的男男女女，并非每个异性都是你的另外那个。既然有复合的心，就更要有心思去付诸行动。告白要找最佳的时间、最佳的地点，还有对方最佳的受用方式。

三、珍惜复合机会

男人与女人，也总有贱贱的想法：谁先提的复合，谁就在示弱--以后的日子，他（她）就要乖乖的听话。错错错，大错特错。谁先提的复合，谁就是爱得更多、爱得更深的那个人。这没什么丢脸的事儿，必须好好珍惜。有这个复合的机会就好，给予更多的包容、更多的谅解。

只要还是爱着的两个人，分手后复合的失而复得更珍贵呢……