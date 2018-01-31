婚恋心理：男人有外心时你必知这4点(图)

老公有外心之后，女人当然气得不要不要了。一个劲儿暴跳如雷，也是于事无补。将来的日子，打算怎么过？

文/飘雨桐

男人有外心时你必知这4点

老公出轨之后，女人当然气得不要不要了。一个劲儿暴跳如雷，也是于事无补。将来的日子，打算怎么过？贸贸然决定，做什么抑或不做什么都是错。在此，不谈金钱、只论感情。尽管，两者有着密切关系。钱，总是赚不完的。唯有感情，不是变了味、就是或许失去。

第一

扪心自问，你还爱他吗？最经典的，当数张爱玲与胡兰成这对怨侣：当她见到他，她变得很低很低，低到尘埃里，但心是欢喜的，从尘埃里开出花来。那么，你在感情面前完全丧失了主动权。出轨的老公愿意浪子回头，你就安心守候；出轨的老公与你离婚，你就忍痛分手。你唯一的主动，就是选择离婚。

第二

必须了解老公的想法，他还爱你吗？愿意为你，放弃外面的花花世界；放弃外面的莺莺燕燕吗？这点尤其重要：留得住他的人、留不住他的心，这个婚姻的实体早已瓦解。剩下貌合神离、同床异梦，又有什么意思呢？老公只是迷了路，不小心掉进桃色陷阱；但是愿意回归家庭的怀抱——那么原谅他。

第三

老 公对你与小三的爱，处于游移状态。他实在不知道如何取舍，正在极力维系三方的和谐关系。你最需要明白的，就是老公到底迷恋小三的是什么？假如是身体，那谁 都有年老色衰的那天。若想老公回头，还是有着一线希望。假如老公迷恋的是小三的思想，她占据的已是他的灵魂。那么，你赶紧死心吧。

第四

小三，婚姻生活的闯入者。不得不承认，也有为爱献身的。但更多小三，靠近已婚男人有着各种各样的目的：为了金钱、为了利益……诸如此类，不一而足。如果为了爱而存在的小三，估计会自己走开十分困难；如果为了特定目的而存在的小三，总有胃口满足不了的时候。哪天离开，也是指日可待的事情。

明白以上四点，再去考虑何去何从吧。离婚，抑或维持婚姻现状？

无论你做出什么选择，都不要后悔。最好呢，你没有这类的烦恼……