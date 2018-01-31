婚恋心理："女人味"错误的打开方式(图)

文/飘雨桐

“女人味”错误的打开方式

这里的味儿，不是一般意义的味道。百度告诉你：女人味是指女人所独有的魅力和吸引力，是女人温柔、优雅、善良、智慧、独立的魅力体现。并非所有女人都有女人味儿，她们毫无魅力可言。更加谈不上，拥有什么吸引异性的资本。最可怕的就是，误解“女人味儿”以致于弄巧成拙。

那么，什么是“女人味儿”错误的打开方式？

一、情调≠作

为什么叫“不作不死”？作得离谱，自然会过犹不及。本来还有三四分的美好印象，结果马上就被风吹雨打去。小资情怀、浪漫情调，并非不好。但必须有个度，不然给人感觉特别的作--难以接受。真情流露，那才是最好的性情。

二、性感≠露

啧啧，女人最明显的身体特征是什么？胸是胸、腰是腰，屁股是屁股。那是令男人心动、女人妒忌的资本，先天的没有、后天也可以想方设法修修补补。但千万不要误会，性感不是袒胸露乳。要在露与不露之间，必须注意把握分寸。只会露，便宜了金鱼佬。

三、撒娇≠嗲

这个嗲，还要看嗲的人是谁。像林志玲，她就算不嗲、你都会喜欢得不得了。嗲起来，连骨头都酥得不行。丑不拉搭的，还在嗯嗯啊啊的扭来捏去。说句话都不清不楚的，还在支支吾吾的欲说还休。男人再有绅士风度，也会嫌弃得不要不要的啦。

四、风情≠骚

女人的风情，在举手投足之间。挡不住的风情，在于对异性不经意的流露。骚，那是绞尽脑汁的勾引。所以男人才会讽刺她们：你可以骚，我为什么不可以扰？骚女人，会被男人看不起。即便愿意接近的，也不会真心诚意的爱你。骚的结果，就是男人的宠物。

所以，女人的味儿要对路才会带劲儿哦！