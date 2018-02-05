婚恋心理：在4类人面前撒娇根本没用(图)

你极尽撒娇之能事亦不得其法。然后从床下撒到床上，最后还是落得个始乱终弃的悲催下场。那，能怪谁？

文/飘雨桐

在4类人面前撒娇根本没用

撒娇女人最好命，小说如是说、电影如是说。但现实总归是残忍的，撒娇定然是百试不爽的杀手锏？未必。正所谓，见招拆招。你魔高一尺，自有别人道高一丈。小心哦，你极尽撒娇之能事亦不得其法。然后从床下撒到床上，最后还是落得个始乱终弃的悲催下场。那，能怪谁？

人吗，没有知人之智、也要有自知之明。

有些男人，并非你撒娇就能征服得了的--

一、心有所属

就是不爱你，你怎么折腾有啥办法？女人征服男人，指的是他的灵魂--无关，他的身体。食色，性也。他会和你上床，并非等于被你征服。可男人的灵魂，飘忽不定这是其一。最关键的，他总会寻找某个降落点。也就是，他总有一个寄托的对象。很抱歉，绝不是你这个爱撒娇的心机女人。

二、气场不对

什么叫气场不对？就是你说的话、做的事，统统不合他的心意。广东人有种说法，叫做“八字不合”。他不喜欢女人撒娇，他就要女人坚强勇敢撑起整个家。他不喜欢女人撒娇，他就要女人果决坚毅给他爱的港湾。你撒娇？完蛋。不好意思，你不是他的那杯茶。连碰都不碰，自己边去凉快！

三、悍妻眈望

这类男人，你就别花费力气撒娇了。不是你征服不了，是他不会给你征服的机会。哦，应该说他的她不给你征服的机会。有着悍妻在旁边虎视眈眈，你撒娇还要被对方冷嘲热讽。你要征服的不是男人，而是比你更强悍的女人。这个，撒娇女人定处下风。因为，以卵击石、瓷器碰缸瓦的执输。

四、同性恋者

人家喜欢的是男人，你女人掺和啥？这里没你什么事，撒娇的话请你过主。没有哪个同志，会在额头上贴好标签。方便提醒你，请绕道而行。你还傻傻撒娇，你完全是无用功--甚至，白白惹人讨厌。你呸人家满脸口水，早不说？害我使劲全身力气。眼高手低、不自量力，你的最佳自画像。

任何形式的主动攻击，总让人不太愉悦。尤其是，女人……