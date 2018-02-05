婚恋心理：想任性?你压根没这资格!(图)

但很少人会反过来思考：没有什么，就别任性。否则，不教人喜欢更会惹人讨厌。绕来绕去，绕到了“资格”上来实在沮丧啊。

文/飘雨桐

想任性？你压根没这资格！

怎么说，任性都不是褒义词。但太多的人，把任性挂在嘴边。那是过于片面的认为，实在不值得提倡。有什么就任性，倒成为了时下年轻人膜拜的金句。但很少人会反过来思考：没有什么，就别任性。否则，不教人喜欢更会惹人讨厌。绕来绕去，绕到了“资格”上来实在沮丧啊。

有些女人，最好乖乖的该怎样就怎样。

换言之，她们没有任性的资格。譬如：

一、没有钱

即便，这不是个拜金的世界。钱，谁都不会嫌弃它。有钱并非万能的，但没有钱万万不能。这句话，古今中外概莫如是。没有钱，你拿什么来任性？我要任性的吃喝玩乐，吃喝玩乐哪样不用钱？我要任性的想上班就上班、想不上班就不上班，没有钱又不要劳动的人--难道，你要喝西北风？

二、没有才

女子无才便是德，那是封建社会的传统思想。女人太本事，男人会镇不住她们。如果上班受气，你任性一走了之。你有其他门路，自力更生、艰苦创业。这未尝不可，条条大路通罗马。你又没有聪明的脑袋，那任性的下场就是自炒鱿鱼后等着救济。否则，任性不到几天就会后悔：算，忍忍忍。

三、没有貌

没有聪明的头脑，你可以有漂亮的容颜。好，不漂亮也可以整容。可这个也有无法估量的后遗症，《香港仔》里的梁咏琪就很烦很烦。她的女儿，样子很不咋样--和她整容前几乎一模一样。纵使不想到后代如此长远，你卸妆之后像啥？你总不能一天二十四小时都带妆，小心吓坏追你的男人。

四、没有爱

谁说的：女人任性，是因为有宠她爱她的男人。亦舒在《喜宝》也说得透彻：我要很多很多的爱；如果没有爱，那么就很多很多的钱。如果两件都没有，有健康也是好的。不难看出，爱是女人最渴望拥有的东西。一旦拥有，别无所求。没有爱，自顾自的任性。若是有爱，就有人欣赏你的任性。

恩，希望每个女同胞都有任性的资格。做，自信的你！