婚恋心理：有外心还想回来?诱因何在!(图)

文/飘雨桐

有外心还想回来？诱因何在！

出轨，不分年龄更无关性别。出轨的家庭，结局无非有二：第一，离婚；第二，回归。离婚的可能性比较大，回归还得看是否得到对方的原谅。如果，出轨出得无声无息--那是你的本事。必须承认：若要人不知，除非己莫为。但有些人即便顶着重重阻碍，出轨后还是决定回归。诱因何在？

一、原配靠谱

两利相权取其重，老公/老婆与情人PK赢得上风。势利是人之常情，只是被披上了最光鲜亮丽的外衣。爱情最终落在平平凡凡的生活里。那么，TA是否靠谱？这是毫无疑问的第一抉择。如果这个人，能够给你家的温暖；给你最渴望得到的安全感。偶尔的出轨，接下来还是要回到正常的途径。

二、情人儿戏

两害相权取其轻，情人不堪一击。情人再是在性上面满足你的全部需要，其他的呢？快感过后，还有这个那个顾虑。玩认真的情人少之又少，最合适风花雪月的谈情说爱。但日子还要过的，小三并非合适人选。当他知道你打算净身出户，他会把你当做包袱迫不及待的甩掉。

三、玩过就算

没有哪个人，结婚的时候就盘算着怎么出轨。但人的欲望，总是在寂寞时候无边蔓延。直至，将你湮没为止。玩的就是心跳，玩的只是过瘾。之后呢？那只是短时间内的刺激，高潮带来的快感不能持续一辈子。甚至，持续不了一个晚上。天亮后，你不是你、我不是我。没有将来，干嘛不回归？

四、下回分解

仗打久了，也要歇息一下。炮约多了，也会有力不从心的情况。她的回归，只是暂时性的休养。他既不在乎家的美好，也不贪恋情人的缠绵。相处多了，也会腻。他想，换个情人继续出轨。换需要时间，需要精力。家，始终是名副其实的避风港。这类回归，迟早还要出轨。并且，一次比一次狼狠。

如果出轨了，还能回归--那么，无论男女都要珍惜啊……