婚恋心理：能做到这些?女人跟定你!(图)

文/依黛天骄

能做到这些？女人跟定你！

古人云：“唯女子与小人为难养也，近之则不孙，远之则怨”。这可真是对女人天大的误读。小人确实难伺候，但女子并非如此。只知一味抱怨，说明你对女人缺乏基本的了解。任何事都是相互的，女人难养正衬出男人的无能，女人好不好养除了女人的自身素质，很大的决定因素在男人身上。好女人成就好男人，反过来也一样，好男人才有好妻子。要想妻子不变心，要想女人对你忠贞不二，以下十条是男人应该做到也必须做到的。

1、对老婆忠心耿耿别无二心。

要让老婆死心塌地跟着你不变心，首先当然自已得对老婆也死心塌地、忠心耿耿。如果自已都不能做到没有二心，在外面花天酒地好色成性，又怎能要求老婆对你忠贞不二？这是一个基本的前提，也是一个基本的要求，没有这个作为前提与基础，一切就都是空谈，也是瞎扯。一个忠于爱情、忠于婚姻、忠于家庭的男人是值得女人去爱的最重要也是最基本的素质。

2、敢于承担责任和家庭重担。

作为男人，仅仅忠于婚姻忠于家庭当然是不够的，遇事勇于承担责任、敢于担起家庭的重担也是男人应该具备的基本特质。胆小怕事，不敢出头，什么事都把妻子推到最前线，逃避责任，不敢担起养家糊口的重任，这样的男人是没有用的男人，是靠不住的男人，只能是一个窝囊废。敢作敢为、勇于担责承重才能保护妻子让妻儿衣食无忧，老婆才不会跟人走，才会对你死心塌地。

3、做事要踏实认真办事可靠。

男人应该是个实干家，因为有一大堆的事需要你去做，工作上的、事业上的、人际关系的、家庭上的，如果只会甜言蜜语或是夸夸其谈，只能让老婆空欢喜，吹牛皮是没有用的，脚踏实地认认真真做好每件该做的事，才能把理想变为现实，才能真正让妻儿得到实际的好处，享受良好的物质生活。

4、心胸宽广遇事不斤斤计较。

夫妻长期在一起生活，吵吵闹闹是难免的，夫妻没有隔夜仇，床头吵架床尾和，作为男人应该心胸宽广些，遇事不要总是斤斤计较，让着点妻子是应该的，何况家庭内部矛盾没有绝对的谁对谁错，即使有，如果不是原则性的背叛出轨问题，不妨退让一步，妻子也不是傻子，你让着她，她心里最清楚，她会以她的爱与行动回报你的，而对你更会忠心耿耿死心塌地。

5、主动帮着老婆分担做家务。

如果是妻子主内，作为丈夫必须清楚，操持家务也是为家庭作贡献，而且所作的贡献一点都不比你在外面所作的贡献小，也一点不会比你在外面干工作轻松。操持家务既烦琐又累人，还见不到实际的成效，不直接创造财富，所以很容易被人认为是没有作贡献，似乎没做什么事。这显然是是误区，也实在大大委屈了操持家务的妻子。作为丈夫，首先在心理上要理解体谅妻子的辛苦，其次不要一回家就只知躺在沙发或床上跟个死猪样，什么都不做，扫帚倒了不知扶一扶，电话响了还要喊正在忙着家务的妻子接电话。

6、陪着逛街购物情调不能少。

女人总是更讲究情调，总有些小女人情结，所以喜欢挽着老公的臂膀逛逛街，喜欢一家人去看看电影的温馨感觉；节假日或是特殊的纪念日总希望能有些惊喜，至少你不要忘记这些日子。这些虽然是些小细节，但爱不正是体现在小细节上吗？女人心，细如针，如果男人能稍稍细心些，妻子会记着你的好，会用她的爱与体贴回报你的。

7、大事心中有底小事不糊涂。

作为男人，事业不能太失败，虽然不一定个个都能成伟大的事业，但至少能做到大事心中有底，总不能让柔弱的妻子肩挑重担吧？男人就该胆大，但心又得细，不能啥事都马大哈一个，小事也不能太糊涂，屡犯错误就不好。

8、抱一抱亲一亲经常把她夸。

女人对爱的理解与男人可能有所不同，男人也许认为赚了钱给妻子花就是爱妻子，但作为女人可能更需要你的一些亲昵动作，需要你爱她爱得具体让她能感受到，比如经常抱抱她，出门前吻吻她，肯定她的表现，赞美她的外表，不要小视这些。女人并不都是贪图富贵，得到她的心，即使你是穷光蛋一个，她也照样跟定你不变心。

9、同悲共喜夫妻一起齐进步。

人生在世，有喜也有悲，作为夫妻，有喜得一起分享，有悲得一起分担。除此之外，还得要拉妻子一起进步，不要光想着自已学习提高，而忘了妻子，否则是自私，也会在无形中拉大彼此的距离。

10、感恩她为家庭做出的贡献。

任何时候人都得有一颗感恩的心，男人对妻子尤其应该如此。感恩她对你生活的照顾，感恩她给你的爱，感恩她的任劳任怨，感恩她迁就你，感恩她对父母的孝敬，感恩她为家庭所作出的一切大大小小的贡献，感恩是肯定，感恩是赞赏，感恩是爱与体贴的体现，感恩拉近了彼此的距离，改善和升华了夫妻关系。