婚恋心理：男人"搞事情"后的真实数据(图)

在女人心中，男人出轨是他们天生的本性，他们对自己的出轨行为从来没有悔意。但是。男人婚外恋真的没有一丝的后悔之意吗？

文/依黛天骄

男人“搞事情”后的真实数据

在女人心中，男人出轨是他们天生的本性，他们对自己的出轨行为从来没有悔意。但是。男人婚外恋真的没有一丝的后悔之意吗？答案当然不是这样的，男人的出轨不仅会有悔意而且还会有女人所不知道的很多事情。

77%拥有一个同样有婚外恋的好朋友

与那些会出轨的朋友混在一起，会使男人觉得这种不忠是一件正常、顺理成章的事。他的潜意识告诉自己：我的朋友是个好人，只是碰巧背叛了他老婆，大概再好男人也难免婚外恋。

你很难禁止你的丈夫与“馋嘴先生”来往，专家说，但你可以建议他们去一些诱惑较少的地方消磨时间，比如去做运动、去餐馆吃饭而不是去酒吧或舞厅。另一种策略：跟那些和你价值观相近的幸福家庭交朋友，建立社交圈--这将创造出一种保护婚姻的环境。

66%的男人婚外恋时会有负罪感

这个结论有些吓人：不是只有无耻的混蛋才会出轨。专家指出，实际上68%婚外恋的男人从未想到过自己会不忠，并且他们几乎都希望自己没有出轨。但显然，负罪感没法让一个男人停止婚外恋。

“男人很擅长把感情分区，”专家解释道：“他们可以克制一种情绪（如负罪感），稍后再处理它。”所以，即便你的丈夫发誓他将永远忠诚，也别指望那会成真。想要得到理想中的婚姻，必须你俩一起努力，这点非常重要。

48%男人认为感情上得不到满足

男人偷吃都是为了性，这一说法该打住了，只有8%的男人说欲求不满是他们婚外恋的主要原因。

“我们的文化总是认为，男人用下半身说话。”专家说：“但其实男人也是一种感情动物，他们希望自己得到妻子的赞赏，也想要女人们明白他们为了做好一切而付出的努力。”问题在于，男人不像女人，他们很少说出这些感受，所以当你的丈夫需要得到一点肯定的时候，你也许未必能察觉到。