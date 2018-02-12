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婚恋心理：同居女人别忽略这4大问题(图)

婚恋心理：同居女人别忽略这4大问题(图)
2018年02月12日 17:30 新浪博客
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同居女人，不少两性问题需要注意的。否则，只会让对方心生厌烦！

　　文/飘雨桐

　　张熙然终于迈出勇敢的一步：“我要同居了！”一众闺蜜替她高兴，同居是结婚的前奏。咱们就等着，明年收到红色炸弹吧！（文/飘雨桐）好景不长，一个月后发生翻天覆地的变化。每次聚会，她都会愁眉苦脸的。分手吗？没有。只是食之无味、弃之可惜的拖着，她也不太清楚问题在哪里？

　　那天，张熙然酒后吐真言：“亲，我错了吗？”当然错，错得离谱。

　　同居女人，不少两性问题需要注意的。否则，只会让对方心生厌烦：

　　一、卸妆问题

　　张熙然是个不折不扣的神经质，她的热情来得快去得更快。男人更不介意，就是忍不住会投诉：“亲爱的，你先卸妆再说好吗？”女人卸妆，本来就是复杂工程。卸妆完毕，没多久又要重新化妆。亲是亲、吻是吻，之后稍微修整就好。可男人实在受不了，清清爽爽永远都是最舒服的状态。

　　二、投入程度

　　张熙然有个特别糟糕的习惯，就是谁打来电话都要第一时间接到。好几次，正在亲热中。她还是不管不顾的接听电话。反正“忙碌”的是男人，她一心二用还很有本事的不发出诡异声音。男人停下动作不是，继续动作不是。张熙然不在意，却是男人最纠结的问题。爱，需要双方共同投入。

　　三、内衣搭配

　　张熙然的品味，可以说的确不敢恭维。我们时常劝她：“有的是钱，内衣内裤买一套的嘛。”她喜欢玩刺激，啥都乱搭配--搭出好效果，固然不错。但有些女人觉得得意的，男人看着会大倒胃口。颜色不搭配，如同剥开一层糖纸。哪还有爱的兴趣呢？这就是败兴的所在，从一件内衣开始。

　　四、善后安抚

　　“偷听”过男人的私房话：高潮不是结束，彼此拥抱吧！语言，可以再缠绵一次。每次做爱之后，女人迫不及待的清洗身体。男人则一脸郁闷的呆在床上，望着不知方向的某个视点。提醒过张熙然：“后戏与前戏同样重要。”善后安抚，并非只是男人的责任。安抚，也是善解人意的表现哦。

　　问题总是层出不穷的，如果真爱那个人就尽量注意吧！

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