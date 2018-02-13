婚恋心理：最容易沦为爱情备胎的人(图)

这谈不上沦落，谁占了谁的便宜还是未知之数。备胎不好听，但有什么是保证永垂不朽的？

文/飘雨桐

最容易沦为爱情备胎的人

如今这个社会，貌似玩什么都有危险。话不能说绝了，玩暧昧就很安全。你情我愿的，一家便宜两家着数。特别是一夜情、临时性邀床，主角只需要一个你和一个ta就足以上演好戏。女人都不是公主，但总有公主的习气。觉得有男人鞍前马后，想着都觉得爽歪歪的啊。

一个愿打，一个愿挨？不是挨，而是爱。偏偏就有这些男人，明知道被利用也没有所谓。有的为情、有的为名，更有的捞不到财也得到个人。这谈不上沦落，谁占了谁的便宜还是未知之数。备胎不好听，但有什么是保证永垂不朽的？得快乐时且快乐，选择怎样的生活方式自己说了算。

最容易沦为情爱备胎的人，都有哪些呢？

一、失婚男

从一段失败的婚姻走出来，身心疲惫的无以复加。没有谁，会觉得离婚是件值得庆幸的事情--除非，当时盲婚哑嫁的傻里吧唧。身边一下少了她，临时临急的找不到代替的人。唯有，亲自担当。他们或多或少懂得如何照顾别人，这比没啥实战经验的小年轻更受欢迎。藉此，情感过渡。

二、暗恋男

我不爱你，但不能阻止你爱我。咋听起来，嚣张得不得了。但你若爱这个人，她怎么说你就怎么听、让你怎么做你就屁颠屁颠的如获圣旨。她只要手指钩钩，你就摇头晃脑的冲出来。也许，假以时日总有一天感动她。但更多，看不上眼就是看不上眼。你这个临时角色，将来可有可无。

三、闺蜜男

也不知道，是否女人与女人就当不了朋友？难道真是同性相斥异性相吸吗？更不知道，男人为啥愿意甘当闺蜜的角色？好吧，没有男闺蜜的女人很失败。男闺蜜身兼数职，也很难说不会越界。情爱这码子事，不是谁都能做到收放自如的。她对你有意思，玩玩呗。她对你没意思，一边去。

四、居心男

这类男人，管他是否备胎一概求之不得。须知道：近水楼台先得月，反正黏着再说。有机会就下手，没机会就等着。女人寂寞起来，那就是情感最薄弱的时刻。男人嘘寒问暖的，口头能占便宜就占，能有身体接触更好。备胎？正中下怀。他就要这个身份，把所有能靠近的男人都打走。

女人呢，爱就爱、不爱也别整备胎。男人，也别当傻瓜……