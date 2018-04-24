婚恋心理：他忙起来发WX时间都没有?(图)

女人总会抱怨，男人有这么忙吗？忙着工作，忙着加班。忙着上班，忙着下班的应酬。忙的真的连发个微信的时间都没有吗？

文/飘雨桐

他忙起来发WX时间都没有？

Q：男人忙起来真的连发个微信的时间都没有吗？

A：女人总会抱怨，男人有这么忙吗？忙着工作，忙着加班。忙着上班，忙着下班的应酬。而这些人、那些事，将这个男人的一天二十四小时完美分割。留给女人的，就是少得可怜的时间。说什么？不想说了。连最简单的表达欲望，也狠心掐灭。

我也相信，男人会真的很忙。忙得，没时间发微信联系你。他们也许需要开会，一下子就几个小时。等到稍微休息，他又要上厕所、喝水等等。假如是这种情况的，记得不要抱怨。多些体谅，男人也不容易。

但有些男人，明明有很多时间。就是不给你发微信，他还找其他女同事瞎聊。或者，与一群狐朋狗友的吃喝玩乐。把你晾在一边，总之就是无事夏迎春、有事钟无艳。这样的话，这个男人他没那么爱你。

Q：结婚后却发现不合适该怎么办？该相互磨合还是选择离婚？

A：结婚之后才发现不合适，更多是因为结婚之前并没有太多的了解。或者说，将恋爱与婚姻混为一谈。这样的话，结婚之后最大的感触就是失望。希望越大，失望越大嘛。可以理解，也十分正常。

此时，你的选择有两个：

一、要么互相磨合

可以给自己一个磨合的时间，譬如一年半载什么的。在这个期限之内，双方都努力的改善。尽快适应新的角色，投入到新的生活里。这是积极的做法，很多人都这样磨合过来的。

二、要么选择离婚

等过了这个设置的时间，你们还是这样糟糕的感觉。那么，也许只能选择离婚收场。没有办法，可能你会抗拒“离婚”这个标签。但离婚至少能够换来你们的自由，有所牺牲也在所不惜吧。

Q：女人喜欢若即若离的，她是真心爱我吗？

A：这个，未必全是爱你的意思。必须是具体问题，具体分析。

什么叫若即若离？就是好像当你存在，又好像当你不存在。你完全不觉得，自己是她必不可少的那个人。

女人心，海底针。她，为什么会这样呢？

一，她没有确定这份感情

没有确定，那就是在选择、比较。所以，她这样的若即若离就是留有余地。但，暂时不要积极主动。

二，她不会处理这段感情

她在情感方面，没有太多的经验。更，不会花时间、花精力去与你沟通交流。给你的感觉，就这样糟心了。

三，她打算抽离这段感情

不管有没有找好下家，这个人已经不打算和你在一起了。只是，她还没有想好怎么提出。但，行动出卖了她的真心。

Q：如何放弃一段感情，去接受一个婚姻？

A：放弃一段感情，并非是你想放弃就放弃的。但就是，你要知道——即便你不想放弃，是不是这段感情就能维系呢？光凭你自己，能否将这份感情经营得风生水起？

当然，你的放弃不是没有原因的。你接下来还要接受一段婚姻。

没有放弃，或者就不能拥有。标准的有舍有得，你真的只能舍得。

至于，这段婚姻是否幸福美满？请不要受到上段感情的影响。过去的，让它成为过去。而爱就是当下，爱就要珍惜眼前人。

或者，你想想可能得到的幸福吧。或许，你就不会认为放弃有多大的损失。假以时日，你会觉得放弃还是明智之举！