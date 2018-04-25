婚恋心理：父母反对的爱情,该坚持吗?(图)

当父母反对你的爱情时，希望你别急着给长辈反对的理由扣上世俗的帽子。或许，你并没有理解他们真正希望你反思的问题是什么。

文/科技紫微星座网

父母反对的爱情，该坚持吗？

曾经在电视剧里看过，女主为了嫁给父母不喜欢的男生，偷了户口本去结婚的故事。

看这部剧的时候，女主的行为引发闺蜜一阵叫好，她说：“这事儿就该这么干！先斩后奏就对了！”

闺蜜认为被父母反对的爱情也应该坚持下去。

我的看法却没那么绝对。

坚持或不坚持，三言两语说不清。

拿星座情侣配对举些例子来解释我的看法吧。

示例一：双鱼女VS射手男

重情重义是双鱼座的一大特征，在感情面前，双鱼女可以奋不顾身。当双鱼爱上一个人，爱就会让双鱼女失去理智。

双鱼女说，爱情是不需要理智的。

我赞同。

但，婚姻需要理智。

射手男，毛毛躁躁，一副什么都不在乎的样子，如果家境再差一点，糟糕的基础条件搭配看似不上进的个性，做父母的真的不放心把女儿交给他。

说白了，父母担心女儿跟着这样的男生会吃苦。

这种时候，双鱼女会说：我压根就没打算让对方负担我的物质生活，有爱就够了。

可是，你得到了你想要的爱了吗？

如果这对情侣真的被父母拆散了，女孩不能埋怨父母棒打鸳鸯，男生默默走开这叫知难而退。

你可以义无反顾地嫁给他，他为什么不能破除障碍来娶你？

既然你的理由是为爱而嫁，父母要你考虑的是，你们给对方的爱是否对等？

示例二：白羊男VS双子女

白羊男处理感情的方式干脆直接，爱一个女孩，就把她娶回家，这是个最直白不过的决断。

白羊男说，爱很简单。

我赞同。

但，婚姻没那么简单。

双子女，说话没轻没重，做事不懂分寸，如果打扮再浮夸一点，加上复杂的交际圈，身后一堆异性朋友，做父母的没办法同意儿子和这样的女孩结婚。

说白了，父母担心儿子会把一个品行不端的女孩娶回家。

这种时候，白羊男会说：我就喜欢她有个性，爱她就要接受她的一切。

可是，有些事，你接受得了么？

如果这对情侣真的被父母拆散了，男生不该怪父母刻板专制，女孩不肯放弃那些异性友人，你在她心目中可能也没那么重要。

你可以不理父母意见去娶她，她为什么放弃异性朋友来嫁你？

既然你的理由是为爱而娶，父母要你考虑的是，你得到的爱是独一份儿的爱吗？

当父母反对你的爱情时，希望你别急着给长辈反对的理由扣上世俗的帽子。或许，你并没有理解他们真正希望你反思的问题是什么。

我并不是说射手男不上进，双子女不检点。

父母对子女恋人的了解有很大的局限性，他们只能通过几次见面的机会和短暂的沟通去了解子女的恋人。

射手的毛躁和随性很容易被长辈判定为缺失责任感与上进心。

双子的浮夸和开放很容易被长辈判定为作风不检点。

父母的判断或许流于表面，但你判断父母很世俗时，不也是只看到他们反对的表面理由么？

一味坚持自己所谓的爱情，不去思考父母反对的理由，可能就需要承担盲目结婚所带来的风险。