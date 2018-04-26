婚恋心理：爱情里真的不能吃回头草吗(图)

所谓的回头草，都是因为后悔了才来采取的措施。但什么都不说、什么都不做，那就一定挽回无望。

文/飘雨桐

爱情里真的不能吃回头草吗

Q：爱情和婚姻里，真的不能吃回头草吗？

A：凡事没有绝对，只是相对而言咯。

所谓的回头草，都是因为后悔了才来采取的措施。事后补救，这个能不能凑效？谁都不能做出保证。但什么都不说、什么都不做，那就一定挽回无望。

能不能吃，在于 你想不想吃。想，就要实际行动去表示。道歉、表白，赔礼甚至更多的做法有没有？对方如果依然在意你，说不定等着你的出现、等着你的挽回呢。对方如果正在逐 渐忘记你，但看到你的诚意说不定就不计较了呢？如果对方早就忘记了你、已经重新开始了另一段感情，那么你想吃回头草也吃不成咯。

千万不要因为面子问题而错过了值得爱、也爱你的那个人。哪怕真的被拒绝，至少你曾经努力过——也，不需要有任何遗憾咯！

Q：媳妇受到婆家不公平待遇，无法释怀该怎么办？

A：其实，这种情况还是特别普遍的。有些婆婆呢，认为媳妇本来就是外人。毕竟不是自己生的，更与自己没有任何血缘关系。只是，法律上这个女人是她儿子的老婆。但，对她来说有啥意义？

但，从另一个角度来看——做媳妇的，在婆家真的没有太多地位可言。做老公的，有没有留意到？有没有积极的出面解决？所谓的不平等待遇，一定是冰冻三尺非一日之寒。那么，这么长时间里你都是在采取纵容的态度吗？

做媳妇的无法释怀，说到底并非是对她婆婆的意见很大。而是，你这个作为老公的怎么可以让她受到这么大的委屈？她是对你失望，知道吗？而你也没有办法去说服自己母亲，倚老卖老是她们的杀手锏。你只能加倍的宠爱自己老婆，别人的压力、别人的眼光才可以不那么计较。

Q：长期两地分居的夫妻，应该怎样相处？

A：夫妻长期分居，这样的婚姻是特别困难的。

如果还有小孩，这孩子的教育怎么办？而且，缺失父爱抑或缺失母爱对孩子来说都是致命的打击。孩子的童年，若想真正的幸福快乐是不太可能的。

好，姑且不说孩子了。夫妻之间，本身也会衍生很多矛盾。譬如说，两人的生理需要如何满足？再譬如说，两个人只能通过现代化通讯设备来联系——真的足够了吗？

除去生理上、心理上的问题，生活总是逃不掉的话题。无论是做老公的、抑或是做老婆的，生活中的困难谁能够帮忙解决呢？一人计短，二人计长。有商有量，再大的困难也能一起扛着过。否则呢？很难说，这段婚姻还能怎么维系哦。

一定要想办法在一起，有女主人有男主人的才叫家呢。就看，夫妻双方谁愿意牺牲多一些了。你说，是吗？

Q：三十多岁的自己婚姻和事业双失败，该怎么办？

A：三十多岁，应该是人生的分水岭。此时，如果事业稳定、婚姻幸福——基本上，后半生也没有太多需要愁苦的地方。

然而，三十岁了事业、爱情都很失败真的比较麻烦。我说的是，你真的要花更多的时间、更多的耐心才行。

岁数从来都不是可以忽略的问题：

事业嘛，三十多岁了不如二十来岁的有拼劲儿。而老资格的，也坐得早是稳稳当当的。你呢，就要比年轻人更加努力、比成功人士更加用心。不要想着，事业不事业这么伟大。就为了赚钱，为你的将来捞取最多的经济资本。还要浑浑噩噩过日子？不行了。

爱情嘛，这个强求不成。不是你自己努力，就能换来幸福快乐的。所以，心态要好。遇到合适的，记得不要放过要努力争取。即便不能在一起，至少你努力过了也不遗憾了。遇不到好的，那就更加不能勉强。与不对的人拴一辈子，才是最悲惨的事情。