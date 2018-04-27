婚恋心理：女生会爱上陪自己聊的人么(图)

女人或者喜欢有这样的人陪着聊天。只是因为，她想找到可以倾诉的人。而这种依赖性，让她感觉特别舒服仅此而已。

文/飘雨桐

女生会爱上陪自己聊的人么

Q：女生会爱上一个陪自己聊天的人吗？

A：我觉得，“爱”不能这么肤浅。只是因为有人陪着聊天，就这样爱上对方是不太可能的。但，反过来说--能够义无反顾陪你聊天的男人，应该是很爱你。毕竟人的时间以及精力都很宝贵，再傻的人也不会这么浪费表情。

只是，女人或者喜欢有这样的人陪着聊天。只是因为，她想找到可以倾诉的人。而这种依赖性，让她感觉特别舒服。或者，仅此而已。不过，好感是继续发展的基础。有这个再，女生爱上这个男生还是有可能的。但光是聊天，也没什么意义对吧。爱，需要是情投意合。聊天嘛，还谈不上爱。男人，请不要会错意、表错情哦。

Q：在错误的时间遇见对的人是怎样一种体验？

A：时常听到这么一个说法，人与人的相遇分这几种情况：

一、在错误的时间里遇到错误的人。

二、在错误的时间里遇到对的人。

三、在对的时间里遇到错误的人。

四、在对的时间里遇到对的人。

第一种就啥都不用说了，赶紧分开的好。第四种也是不用说了，好好过日子。第三种，在对的时间遇到错误的人--总而言之，还是错。时间再对，也没有意义。

关键是第二种，在错误的时间里遇到对的人。这个最惨，这个人明明是对的。但你们相遇的时间不对、相遇的地方也不对，结果自然是不能勉强。最后，还是要痛苦的分开。离开一个对的人，你说情何以堪？一旦说再见的瞬间，可以听到心碎的声音。

从此以后，再也无法爱上别的人了。曾经有过的刻骨铭心，就这样一辈子了。。。

Q：为什么越是好男人越容易单身？

A：这个也没有什么定论好吗？什么是好男人，各种条件都不错。而且，也会是女人心中理想的结婚对象。但，他却还是单身。必然有其他原因：

一，他对伴侣的要求很高

优秀的男人，当然也希望自己身边的伴侣也是优秀的。所以，不见得其他方面优秀的女人能够让他看得上。挑来挑去的，最后也只能落了单。

二，女人和他在一起有压力

而与好男人在一起，女人也是有压力的。他就像一面镜子，能够照出自己的不足。如此，真的说什么话、做什么事都特别拘束。

自己看不上别人、别人又望而却步，好男人就比较容易单着咯。没啥要求的男人，反而好办多了。

Q：追女生需要注意的地方有哪些？

A：追女生呢，很多男人都想快快到手。否则，似乎会有夜长梦多的嫌疑。其实，这个想法大错特错。

追女生呢，还是要讲究方法。对症下药，才能在最短的时间内最快的征服芳心。

当然，雷区也要极力避免。譬如说，这些事情千万要小心、注意：

一，不要表现过分霸道

男人在女人面前强势一些些，没关系。但过分霸道不行，更加不可以是直男癌般看不起女人。

二，不要追究对方过去

你有情史，对方的曾经也不可能完全空白。让它存在吧，你追究来干嘛？干嘛不怪自己，不早点儿来到她的身边？

三，不要拿钱解决一切

有些男人，有那么几个臭钱就以为了不起。并非所有事情，拿钱就能打发对方的。这样，浑身充满铜臭味。

四，不要随便暴露肤浅

可以允许你的肤浅，但不能允许你肤浅的暴露自己的肤浅。可以慢慢提高，恶补知识、强化能力。但，在此之前请扬长避短。