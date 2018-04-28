婚恋心理：和大叔恋爱你要承担啥风险(图)

莫非只有小奶狗能赢得女生的芳心吗？其实，大叔也是抢手货，不过和大叔恋爱，或许是需要承担风险的。

文/科技紫微星座网

和大叔恋爱你要承担啥风险

风险一：从此眼里的鲜肉男神变小男孩

大叔多半个性成熟稳重，当然也有例外，不过，不懂事会耍脾气的大叔始终是少数。本文所指的大叔，是心智年龄和生理年龄都达到“大叔阶段”的成熟男人。

和大叔相处久了，再多面对年轻鲜肉，会觉得他们都很孩子气，脾气大，任性，自我，不懂包容。

或许，一入大叔的“坑”，从此再不愿意和鲜肉恋爱。

易遭遇该种风险的星座：白羊座 狮子座

风险二：控制力弱导致失控

大叔阅历丰富，情绪控制能力强，和大叔恋爱的女生很轻易能够感受到自我控制力处于弱势地位。

情绪起伏大，越想克制，越难克制，情绪波动小，无需克制，自然的表现就很淡定。若两人注定没有结局，控制力弱的一方更容易失控，更容易受伤。

易遭遇该种风险的星座：巨蟹座 天秤座 双鱼座

风险三：温水煮蛙，“死”于无形

大叔都懂疼人。大部分和大叔恋爱的女生都会有一种感觉--备受宠爱。

恋爱前期有可能侍宠生娇，恋爱后期，则很难放下被宠出来的骄纵。要知道，没有任何人能够长时间忍受胡搅蛮缠的恋人。

当大叔受不了你的骄横时，你可能会哭诉，把你宠坏的人是他，如今嫌弃你的人也是他，真是温水煮蛙，“死”于无形。

易遭遇该种风险的星座：双子座 天蝎座 水瓶座

风险四：流言蜚语的骚扰与刺激

年轻女孩和大叔恋爱必然会遭受流言蜚语的骚扰。或许很多女孩在和大叔恋爱前已经预料到这种风险，但当你真正置身于是非之中时，才会真切感受到社会的开放度和包容度比自己想象中小很多。

虽说“走自己的路，让别人说去”，才是最潇洒的人生态度，但长期经受流言蜚语的折磨，内心创伤会越来越大，承受力也会越来越脆弱。

易遭遇该种风险的星座：处女座 魔羯座

风险五：理所应当地享受堕落

多数情况下，年轻女孩和大叔相比，经济实力和社会地位都有一定差距。和大叔恋爱，在经济上多多少少会有瓜葛。

习惯了大叔行动上的照顾，又脱离不了对方经济上的“关怀”，会在无形中把自己变成一只“寄生虫”，这种风险虽然不算很大，但也是存在的，毕竟人都有惰性，恋爱时又会对对方产生依赖心，一旦经济上依赖对方，很多事就容易失控。

易遭遇该种风险的星座：金牛座 射手座