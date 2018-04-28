婚恋心理：专一的人都在爱情最底端?(图)

专一的人他在爱的时候，可是全身心的付出、全身心的投入。这，没什么不好。

文/飘雨桐

专一的人都在爱情最底端？

Q：专一的人都在爱情鄙视链下游吗？

A：我很想知道，专一的人招谁惹谁了？竟然，还要遭到别人的鄙视？

很多人觉得，千万不要在一棵树上吊死。说什么，为了一棵树放弃一片森林不值得。

拜托，想要问问：这森林的树的确很多，总不可能都属于你的吧？你想得也太多了吧。

而专一的人，只要爱对了什么都好。如果爱错了人呢，可能就真会一无所有。但他在爱的时候，可是全身心的付出、全身心的投入。这，没什么不好。

至于遭到鄙视，那是你做不到、又妒忌别人做到的心理吧。

反过来想，如果个个都是花心大萝卜--这世上，还有谁愿意相信爱情、谁还愿意勇敢去爱别人呢。

大家最该鄙视的，就是那些用心不专的、没事劈N条腿的人。三观要正啊，否则爱情都会变了味道呢。

Q：喜欢上一个明知没有结果的人，你会选择坚持还是放弃？

A：哪有什么明知道，明不知道的事情呢。这个世界，变化比计划还要快。你不需要明白，很多时候都在顺其自然。

但我们要有这个底线，那就是：可以坚持，但不能没有下限的坚持。坚持到了什么程度，还没有结果？那就放弃吧。无论再爱那个人、再不舍得那段感情，总要给自己留最后一道底线。这个底线，就是你对自己的保护线。

再来，就是你对结果的理解。有些人觉得的结果，那就是过程。有一个美好的过程、享受着爱与快乐，觉得这样就足够了。那可以，请继续。有些人觉得的结果，那是一定要在一起、一定要白头偕老的。那么，可能还需要一些时间。再看看，确实没有希望--请放弃吧。也，不需要有任何遗憾。

Q：分手后到底要不要断联？

A：分手了，到底需不需要做到断联？这样看，分手双方是怎样的态度。

首先，你们是否完全接受了分手的事实。这个结果，直接导致你们再也无法在一起。都接受了，断不断联都没有关系。

其次，你们之间，有没有哪一方是有些后悔的、是想复合的。如果有这样的想法，那另一方就要考虑清楚。如果你没有复合的打算，对方又这样--断联，这是最彻底的做法。如果你有复合的打算，那就赶紧找个机会重新在一起吧。

最后，你要知道，断联并非绝情。而是，为了彼此更好的生活。这是，比较可行的办法。从主观上，掐断了任何可能的机会。没什么，既然都分手了就不要胡思乱想的。

Q：离婚后，如何度过空窗期？

A：离婚后，将会有一段空窗期。毕竟，总不能从这段婚姻走出来就马上进入另一段婚姻吧。

无论从任何角度来说，这也是接受不了的事情。那么，空窗期需要怎么安全过渡呢？

首先，对过往的凡事种种尽可能放下。过去的已成过去，将来的一切才更值得期待。

其次，努力的转移自己注意力，做一些可以放下压力、放松精神的事情。爬山、散步、旅行，走动走动可以很好的释放负能量。

最后，尝试与外界的人多些接触。跳出原有的情感圈圈，这样也没那么容易钻进牛角尖。

离婚不是一切，重头再来也是可以的。对自己、对未来，要有信心哦！