婚恋心理：选择单身一辈子真的可行么(图)

选择一辈子单身，可能需要克服的困难有很多很多。至于是好是坏？这个当然是因人而异的。

文/飘雨桐

选择单身一辈子真的可行么

Q：如果选择单身一辈子，是好是坏？

A：我认为：不管你什么选择，将来不会后悔便是一切的答案。

选择一辈子单身，可能需要克服的困难有很多很多。但害怕是无济于事的，你应该勇敢的面对它、克服它。至于是好是坏？这个当然是因人而异的。

女人有收入，这并非是单身的唯一资本。毕竟，你总不能抱着钱过一辈子。基本的人际交往总该有吧？你又不是住在活死人墓，没有亲戚朋友--这样的单身和出家没啥区别。

一个人生老病死，这似乎是特别残忍的事情。你现在，觉得没有负担很轻松。但年老的时候呢？至少总有人来稍微照顾你吧，彼此的相依相伴有没有呢？

我们应该把眼光放长远些再长远些，到底好不好？盖棺尚未定论，关键是自己没有遗憾就行。

Q：“分手后依然可以做朋友”这句话到底是什么意思？

A：分手，代表着你与这个人的缘分到此结束。但，如果你说：分手之后当不当朋友？这个还得看你们两个人的意思。

可能，主观上你觉得不需要做得这么绝对。这个世上，多一个朋友比多一个敌人来得强。可惜，对方是不是也这么想呢？

或者，你认为的朋友就是朋友而已。对方想多了，会错意。你这个朋友，还会附加很多很多的内涵。是不是，你会觉得特别苦闷。

所以，分手之后做不做朋友--最好顺其自然。你，最好不要说太多。况且，这世上你又不缺这一个朋友。对吧？

Q：30岁男人无人脉、无经济、无头脑、没成家，以后的路该怎么走？

A：30岁，那是男人的分水岭。30岁前，你可以很不成熟。甚至，可以一事无成。毕竟，还很年轻、大把机会等着你。

然而，30岁之后却不知不觉的发生变化。你再不成熟，估计也就那样了。你再一事无成，将来只有更加一事无成。

如果你还没有意识到这个问题，这才真正的严重。但如果你已经意识到这个问题，那很好。一样一样解决，总比什么都不作为来得强。

无人脉：从认识的每个人开始，对他们充分了解。即便不一定需要他的帮忙，先来了解总是不错的。

无经济：从每一分钱开始攒起，只要你愿意工作、愿意付出你的劳动--总不会，一无所有。

无头脑：那么就充实自己，看书亦好、多些观察也罢。世上无难事只怕有心人，你就要努力改变就不可能还这样的。

没成家：哈，男人三十还是一枝花。没成家，就为成家做好一切准备。物质上的，精神上的，生理上的等等。

Q：一个有家的男人还会真心爱上别的女人吗？

A： 一个有家的男人，也就意味着他是有妇之夫。有妇之夫，再说如何的爱你也不要相信。

首先：他还有爱的老婆、爱他的老婆，你并非他的爱人而是他的小三。从道德角度来看，你都是破坏别人家庭幸福的第三者。

其次：他不会全心全意爱你，说全心全意爱你也不要相信。男人都这样，他不会离婚、不会离开他的家庭。毕竟，离婚成本太高。他，不舍得。

最后：他可以背叛自己的老婆、也有可能哪天就背叛你，不要以为你会是他最后一个女人。花心的男人，去到那里都不会安守本分的。

当然，也有特别例外的那一个男人。但，你觉得自己遇到的那个是不是？

真爱来之不易，不要随便说出来。也，不要随便相信。除非，你心甘情愿接受任何后果。。。。。。