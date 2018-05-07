婚恋心理：你嫁我,只是为了房产证?(图)

“陈涛，我们结婚吧。”是，我向司徒莎求的爱。然而，却是司徒莎向我求的婚。这年头，是不是缘分到了挡也挡不住。

文/飘雨桐

你嫁我，只是为了房产证？

口述：陈涛

整理：慕城

我与司徒莎离了婚，即便认识的所有人都极力反对。但这是我的人生，我要替自己负责。这个女人，却实实在在不值得任何留恋。原来，所有的楚楚可怜都是伪装。此时此刻，我不得不细思极恐。站在情感的十字路口，我在风中瑟瑟发抖。春风，竟然这么冷这么冷。

“陈涛，我们结婚吧。”是，我向司徒莎求的爱。然而，却是司徒莎向我求的婚。这年头，是不是缘分到了挡也挡不住。她说：“陈涛，我只有一个要求。”“说。”女人不过分的欲望，我有能力的话就应该给予满足。“结婚，我要住新房。”这没有困难，同意了。

买房看房，司徒莎比我还要积极。本来也有这个打算，买房的钱也早已备好。只等是司徒莎找到理想的楼盘，就像万事俱备只欠东风咯。买房的时候，售楼小姐问：“写先生的名字，还要加上太太的名字吗？”我还没有回答，司徒莎抢着说：“加。”加就加吧，不计较。

去年国庆节结婚，今年情人节前离婚。搞不搞笑，迅速不迅速？结婚之后的司徒莎，仿佛变了一个人。好吃懒做，整天只会买买买。打扮的花枝招展，出门和那些不知道哪来的闺蜜吃饭购物。即便，我的经济条件不错。但我要个老婆，不是这样的。我，开始对她失望。

那次吵架，为了备孕。我认为，女人当了妈妈、总会不多不少有些变化。变得，有了责任感。变得，更有家庭观念。然而，司徒莎气急败坏：“你娶我，就是要我生孩子？”“女人结婚，难道不想要孩子吗？”“我说要是我的事，你逼着我要就不对。”靠，什么神逻辑？

离婚的导火线，那就是司徒莎的初恋情人。他来到我们的城市，希望司徒莎帮忙找找工作。我虽然介意，但还是好心安排。安排来我哥的电脑公司，说是广告部。其实，他什么都不会。就这样，这个所谓的初恋情人做了什么？趁着月黑风高之际，竟然穿了公司抽屉。

丢了一万好几，幸好那天我哥将十万块存进银行。否则，可想而知的严重。司徒莎不许我们报警：“我去找他，我去找他。”结果人没找到，直接回来甩锅：“你们报警，就抓我。说，我是同谋。”这一码事归一码事，怎能混为一谈？我哥没再说什么，但我要解决的。

“司徒莎，我们认真谈一谈。”“没啥好谈的，离婚吧。”“什么？”我没听清楚，离婚？是的，司徒莎态度很坚决。并且，将不到半年来的芝麻绿豆全都堆在一起、堆成一座山。好吧，离婚。“这房子，有我名字。你买了它，钱分一半给我。”“你要的就是这个？”

我爱过这个女人，但现在实在无法继续在一起咯。

她和我结婚，也许只是为了房产证……