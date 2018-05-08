婚恋心理：从逛街看你在他心中的位置(图)

想要知道你对他来说重不重要？不妨跟他出去逛街，从他逛街的小动作帮你判断在他心中的重量~

文/摘星工厂-星吧

从逛街看你在他心中的位置

当投入一段恋情的时候，总是会很在意自己在对方的心里到底处在什么的位置，或者会迫切地想要知道对方是否真的爱自己。想要知道你对他来说重不重要？不妨跟他出去逛街，从他逛街的小动作科技紫微星座网帮你判断在他心中的重量吧。

1、总是走在前头

如果他逛街的时候总是双手插兜走在前头的话，那么你在他心中的分量就比较低了，他很容易对你有些不耐烦，不愿花太多心思在你身上。但如果他虽然总走在前面，却会时不时对你回头，或是等等你，那你在他心中的分量还是非常重的，只是他太善于表达爱意。

2、跟你并排走在一起，但中间隔开一段距离

如果你们是并排走在一起，但他不会主动牵你手，且你们之间还隔开一段距离的话，表明你在他心中是占有位置的，但绝不会是第一位。跟你在一起他会觉得合适，会觉得这是正确的选择，却离掏心掏肺地爱你还有一段距离。

3、会紧紧牵着你的手，偶尔还会护着你

如果他会紧紧牵着你的手，人多的时候还会保护你的话，那么你在他心中占有很重要的位置。说明他很重视你会害怕失去你，已经把你当成他的唯一。也说明他对你的依赖感会有些强，至少精神层面会是如此。

4、总会不经意的走在后面

如果他总是不经意走在你后面，紧紧看着你的话，说明他是个大男人主义的人，控制欲很强，总是想把你控制在眼皮底下。你对他很重要，但他的事业、他的理想会更重要。

5、跟你牵手时，另一只手的手指全部伸直

如果他跟你牵手的时候，另一只手手指全部伸直的话，代表他是个会尊重你的人，他会用平等的方式去你与相处。但或许你有时会觉得他不够温柔体贴，甚至觉得他有些要求公平公正得不近人情。所以，有时你的撒娇对他的作用不会很大。

另一半陪你逛街时是哪种状态呢？要不要来分享你的甜蜜，或是吐槽心中的怨念呢？赶紧来留言吧！