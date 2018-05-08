婚恋心理：必看!分手后最佳挽回时间(图)

分手之后，最好的挽回时间就是七十二小时。过了分手的前三天，你再来挽回--估计，难度将会加大很多倍。

文/飘雨桐

必看！分手后最佳挽回时间

Q：分手后，如何判断挽回的最佳时间？

A：分手之后，最好的挽回时间就是七十二小时。过了分手的前三天，你再来挽回--估计，难度将会加大很多倍。

救人嘛，有所谓的黄金七十二小时。而挽回恋人，七十二小时也是最佳时间。

为什么 呢？其实，很少情侣分手是分得特别决绝的。也就是说，在分手的瞬间还是特别怅然的。如果，你能够马上的提出复合。对方，说不定就会答应了。曾经的情分在那 里，只是彼此还不够珍惜。但现在，重新拥有一个机会。这是什么？失而复得。他会想着：是不是，分手过于冲动？是不是，还是这个会是最好的？只是，自己没有 珍惜。

在分手的最早期做出反应，就能最有效的达到目的。而错过了最佳时间，可能对方会认为你没有诚意。又或者，你是在两利相权取其重、两害相权取其轻之后的决定。

而挽回需要注意时间，挽回也需要注意方式。双管齐下，想要挽回恋情就更有把握了。

怎么样？希望分手的情侣，在爱的召唤下能够重归于好。

Q：趁虚而入的感情会长久吗？

A：什么是趁虚而入？当然是，趁着别人的感情空虚啊、或者别人有着什么情绪低落的--你，就抓紧时机的献媚讨好。最后，达到了与对方在一起的目的。

其实，这个问题需要一分为二。

对方的确没有伴侣，你趁机表达你的爱意这没啥不好。对方有情侣，你还要死撬这才有问题是不是？所以，这样的感情与是否长久没有必然联系。说不定，正因为这个人的把握时机可以得到一段美好姻缘呢。

其次，如果这个人是出于坏心的达到目的。那么，这样的趁虚而入当然不能长久。时间长了，对方自然知道你这是几个意思。而到头来，对方对你的反感将会成千成万的增加。这样，她还会和你在一起吗？一定不会。

所以，是否趁虚而入这不是关键。而是，你到底是不是真心爱护这个人。是的话，怎样都会长久。不是的话，什么形式的靠近都会分开。

但愿人长久，珍惜最重要啊。

Q：老婆是独生女，岳父要求二胎跟他姓，该怎么办？

A：其实，孩子姓什么都不还是你自己的吗？第一个孩子跟着你家姓，第二个跟你老婆姓有什么不可以呢？

当然，最麻烦的事情就是两兄弟却是不同的姓氏。可能，对别人来说会有些费解。但，这说到底都是你们自己家的事情。也，没有太多需要向别人解释的必要。

你再这样吵下去，连这个家都会变得没有了宁静、没有了温馨。你，总不希望这样吧。

事实上，对你对你的老婆对孩子来说真的没有什么很多的影响。所以，即便有什么姓氏上的改变--还好是吗？

你作为中间的这个人，是比较难为。老婆的坚持，更多还是因为在意你的想法。岳父的坚持，也不是毫无道理。剩下的，只能交给你自己了。你，也是解决这个问题的关键。

Q：《北京女子图鉴》陈可每年换一个男朋友，你怎么看？

A：《北京女子图鉴》中，陈可是个努力奋斗的北漂女。在电视剧里，似乎真的没怎么看到她的自力更生。每一步的跳跃，都是有着这个男人、那个男人的帮忙才能完成。

正如你说的，陈可每年换一个男朋友--在你们看来，这算不算是滥情呢？她每次投入，也没有三心二意。更没有想着非要得到什么既得利益，但恋爱带来的衍生利益。这，确实也没有什么不好。如果可以爱情与面包同时获得--何乐而不为？

当然，女人的情感经历这么丰富不太好。但，这也是没有办法的是不是？

也不是所有北奔女，她们都会选择这样的方式生活、生存。其实都不容易，谁也没有理由鄙视谁。《圣经》不是有这个故事吗？谁都不可以朝着那个人扔石头，谁都不是十全十美的人。

陈可，怎么说也不全然是依靠男人的对不对？