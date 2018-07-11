婚恋心理：远离6种"不会爱"的男人(图)

这个世界上，从成长环境和人际关系上考虑，无论如何也“不会爱”的男性是存在的。日本livedoor news网站刊文介绍了“不会爱”的男性6大特征，我们一起来看看吧。

远离6种"不会爱"的男人

在追到自己之前嘘寒问暖特别热情的“他”，最近好像有点冷落自己了。如果你有这样一个男朋友，那就得好好注意观察了！因为这个世界上，从成长环境和人际关系上考虑，无论如何也“不会爱”的男性是存在的。日本livedoor news网站刊文介绍了“不会爱”的男性6大特征，我们一起来看看吧。

1.“找妈妈”的男性

男性往往都是有恋母情结的生物，但如果希望将交往中的对象或者妻子也变成“妈妈”的话，就是找错门了。男性本应该是照顾喜欢的女性，从而感到幸福的生物才对。

2.“废寝忘食”型男性

对待时尚、兴趣、工作、伙伴等，能废寝忘食当然是好事，但如果他将女朋友或者妻子永远排第二呢？那你的当务之急就是好好思考下，和这样的男朋友一起今后会幸福吗？

3.总是寂寞的男性

也就是完全没办法一个人，无论如何都要女朋友在身边的男性。这样的男性精神还没成长，没人和他一起他就会感到不安，直接地说，这可能也是他和你在一起的原因。

4.回避亲密的男性

经验很少的男性会在和女性变得亲密的瞬间，内心涌起一股无法把握的恐惧，甚至想当即逃走。可是，既有真的跑掉的男性，也有设法努力去理解自己和女朋友的关系的人。这样的时候，人格的差距就显现出来了。

5.始终冒充年轻人的男性

这种类型的男性，始终冒充年轻人，所以不能和自己同年代的女性交往。一次两次都只喜欢年轻女性的人也是存在的哦。“女性还是年轻的最好！”虽然放出这样的豪言壮语，自己却是岁月不饶人了。开始变薄的头发、慢慢凸显的啤酒肚、眼睛周围的皱纹都在述说着老去的悲伤。

6.控制欲强的男性

这样的男性幼年的成长环境多数有教育方法不当的问题。所以希望恋人或者配偶能按自己的意愿行动。这种男性在有了孩子之后，对孩子非常有控制欲，请大家一定要注意。

除了上面说的之外，“不会爱”的男性还有很多哦。

我们并不希望你一味地要求对方，但如果你谈恋爱时有不真实或者不被爱的感觉，看看这几点，借此机会冷静下来反思一下和男朋友的关系吧。