婚恋心理：你不知道的8个OOXX冷知识(图)

人体奥秘层出不穷，性知识亦是如此。近日，美国《趣味科学》杂志最新载文，总结出“你不知道的性知识”，帮助读者增加性爱知识储备。

你不知道的8个OOXX冷知识

人体奥秘层出不穷，性知识亦是如此。近日，美国《趣味科学》杂志最新载文，总结出“你不知道的性知识”，帮助读者增加性爱知识储备。

首次性爱与遗传有关。虽然人们的第一次性爱多是个人决定，但美国加州州立大学心理学家南希-西格尔博士及其同事完成的一项最新研究表明，遗传基因直接影响到一个人第一次性爱的早晚。以双胞胎为对象的研究也发现，出生后就分开的双胞胎，在第一次性爱方面表现出很强的遗传性，例如冲动、保守或爱冒险等与遗传相关的因素，都会影响到人们的第一次性爱决定。

阴蒂属于人体内部器官。大多数人都知道阴蒂在会阴外部，只要刺激这个小小的凸起部位，就可让女性如痴如醉。然而，科学家利用核磁共振成像技术对阴蒂深入研究发现，人们所见的阴蒂不过是该器官的冰山一角。事实上，阴蒂的大部分位于盆腔内，阴蒂勃起时会包裹阴道周围，随着女性在性爱过程中兴奋度的增强，带来强烈的性快感。当然，露在外部的阴蒂顶端在性爱中发挥着举足轻重的作用，因为其神经末梢超过8000个，是男性龟头神经末梢数的两倍。

精液富含营养令人惊讶。男性一次射出的精液平均含约15卡路里，其蛋白质含量与一个大鸡蛋的蛋白相当，另外还含有维生素C、维生素B12、钙、镁、钾和锌。

性爱能抗击感冒。每周做爱一两次有益增加体内免疫球蛋白A，提高免疫力。免疫球蛋白A是存在于唾液和黏膜中的一种抗体，有助于防治病从口入，抗击感冒流感。

性爱能够提升女性魅力。临床性学家帕蒂？布里顿博士表示，性爱过程中，女性体内雌激素水平翻倍。雌激素似乎是女人的“不老泉”，可使其头发更光亮，皮肤更柔嫩。另外，性高潮可促进全身血流，使女性容光焕发，面颊红润，嘴唇更红。因此，性爱对女性来说能够起到快速美容治疗的效果。

饮食影响精液气味。研究发现，食物直接影响到精液的气味。猕猴桃、西瓜和菠萝等含糖水果可使精液味道更淡；啤酒和咖啡则会使精液气味更浓更苦；大鱼大肉可使精液更油滑；蔓越橘和李子等酸性水果以及酒水会使精液增加甜味。由于细菌作用的缘故，乳制品会让精液产生怪味。

性活跃人群性病风险大。多项研究表明，大约80%性活跃成年人在一生的某个时间感染性传播疾病，因此，专家呼吁，性活跃人群在洁身自好的同时还应在性爱中做好自我防护措施。

避孕药影响女性对男人的偏好。研究人员分析，避孕药会影响女性大脑化学物质变化，使她们对获得长期婚姻关系的兴趣比寻找性爱更合拍伴侣的兴趣更浓厚。