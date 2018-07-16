婚恋心理：女追男"逆求婚"成功率更高(图)

现在，越来越多的女性愿意主动求婚。以前女人总靠设想，设想婚礼形式，设想婚姻模式，因此陷入无限的等待之中。但如今无论是在经济上还是思想上女性越来越独立，更自信。

女追男"逆求婚"成功率更高

问：什么是“逆求婚”？

答：逆求婚是女人向男人求婚的社会现象，出现逆求婚现象，除了男人恐婚的因素，也是剩女增多的一种表现，而对于女人来说，逆求婚则需要注意方式和策略。

在国外，女人求婚是一件很平常的事情。欧洲有一个“女子求婚日”，即闰年的2月29日，女人在这一天可以大胆地向男人求婚。男方如果拒绝，就必须送给女方一个吻或一件绸缎衣服作为“伤心礼物”。日本某新闻网站的一项调查显示，约60%的女性表示自己曾主动向对方求过婚。

女人开始向男人求婚，这表明社会趋于多元化。不论是女人向男人求婚，还是男人向女人求婚，都是这个世上最美好的事情。

“逆求婚”流行 ！

“亲爱的，我爱你，你愿意嫁给我吗？”以前，男人们习惯单膝跪地，手捧戒指向心爱的女孩求婚。求婚，这是女孩毕生追求的事。然而，如今主动向男人求婚的女人越来越多了，而与以往女人满心欢喜的接受男人单膝跪地，手捧戒指求婚不同，面对女孩求婚，男人却变得矜持起来。

据国家统计局发布数据，我国人口性别比连降4年，2012年男女比例117:100，但仍高出警戒线10多个百分点。也就是说，相对于女性，男性盈余超过10%。到2020年，中国处于婚龄的男性人数将比女性多出2400万，届时将有上千万剩男面临“娶妻难”。这则消息引来许多网友围观，与男多女少的比例相矛盾的，大喊着急的女性网友明显多过男性网友，她们一致认为，未来“嫁人难”肯定高过“娶妻难”。按照传统观念，中国男性倾向于娶年龄比自己小、教育程度比自己低的女性，单身男女不能轻易配对。女人的悲哀是，她爱的，人家不爱她；爱她的，她不想要。在剩女泛滥的背景下，越来越多的女性选择主动求婚，以解恐婚之惑。

“逆求婚”原因解析：

1.男人因实力不够恐婚

2.女人因适婚期短怕剩

3.女性话语权的提高

支招：如何逆求婚？

一、被动的女人不适合主动求婚：有的女人天性就喜欢别人来捧自己，追自己，求自己，什么都不会主动，即使饿死了也不肯开口的这种人，你就不能让她去主动求婚。

二、让他充分感受到结婚的好处：比如对一个本来对自己犹豫不决的男人，一个本来恐婚的男人，要让他相信，和自己结婚是好的是有价值的，会让他更有安全感，更幸福。让男人感到，结婚后和单身确实有明显的不同。

三、形式上还是要男人下跪：心态上，做法上，你可能是“求”他了，但最后还是他为你买钻戒，向你下跪。

四、采取低调轻松的方式：对付恐婚的男人，还要采取低调的轻松的方式，不能搞得太盛大，太复杂，太麻烦，这样会让男人吓跑，告诉他结婚只是一个简单的事情，结婚后和结婚前不会有太多变化，他会更容易接受。

五、多和婚姻幸福的朋友聚会：不妨多约一些已婚而幸福的朋友和自己聚会，让他看到他们的甜蜜和安稳，激发他的向往之心。

六、御姐适合女求男：最后一点，其实我觉得女求男，必须女的很强势，否则你求了以后还自己在那幽怨，“为什么是我求他呢？”有王者气派的御姐适合女求男，我不管什么方式，反正我喜欢你，我要你和我结婚，这就够了。

女人向男人求婚已属常态

现在，越来越多的女性愿意主动求婚。以前女人总靠设想，设想婚礼形式，设想婚姻模式，因此陷入无限的等待之中。但如今无论是在经济上还是思想上女性越来越独立，更自信。在过去，“求”字似乎是有主动权一方的专利。女性敢于主动求婚，也是如今社会环境下性别差异缩小所导致的。

但是这样的行为也会被人误解“倒贴户”，跌身价，身价问题是中国传统思维的一种体现，其实在很多男女心中，女人并不会因为主动了就身价暴跌。很多男人是很希望被追求的，他们在被追求中能得到一种满足感。

其实在这过程中，还是可以看到，“男追女，隔层山，女追男，隔层纱”的永恒定律。女人在需要对感情作决定的时候，是一个不断说服自己的过程，她们更多的是想考验男方追自己是否够耐心，所以男人要追到女人，要经历的考验很多。当男人下决心要确定一段感情的时候，希望速战速决。所以他们会更喜欢女性直接地表达对自己的感情。至于求婚过程中的送戒指、下跪等形式，有点太魔术化了。求婚考验的是对婚姻的主动态度。女人可以给男人对于未来的构想，好过给钻戒。