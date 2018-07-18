婚恋心理：大谜题！男女该不该分床睡(图)

百年修得同船渡，千年修得共枕眠。作为夫妻，同床而睡当属天经地义，千古相传。但近年来，由于诸多原因，夫妻分床睡的现象越来越多，尤其在老年夫妇很常见。老年夫妻分床睡好不好呢？

世纪谜题！男女该不该分床睡

国家婚姻家庭咨询师 李小平

百年修得同船渡，千年修得共枕眠。作为夫妻，同床而睡当属天经地义，千古相传。但近年来，由于诸多原因，夫妻分床睡的现象越来越多，尤其在老年夫妇很常见。老年夫妻分床睡好不好呢？

夫妻分床睡比例高

2015年12月，日本媒体曾经对30-69岁的日本全职太太进行了调查，结果发现，日本竟然有40%的夫妇是分床睡的，而且随着年龄的递增，分床睡的比例也越来越高。调查还发现，30多岁的夫妻当中，有27%的人分床睡；40多岁的夫妻，有39%的人分床睡；50岁的夫妻，有35%的人分床睡，60多岁的夫妻，有50%的人分床睡。

国内虽然没有相关的统计，但从日常生活中接触到的实际情况看，分床而睡的夫妻并不少见。

很多年轻夫妻的分床是从婴儿的降生开始的。哺乳期年轻母亲体力和精力消耗大，加上婴儿吵闹，夜晚往往休息不好，为了保证爸爸的睡眠质量，不至于影响次日的工作效率，很多爸爸会搬离母子的卧室。

中老年期，夫妻生活归于平淡，和年轻夫妻的“可望不可即”不同，很多中老年夫妻是自愿自觉地选择了分床睡。比如一方因为年龄越来越大，开始打呼噜，吵得对方没办法入睡。还有的一方有严重的睡眠障碍，比如失眠、早醒、入睡困难，一上床，就开始翻来覆去，以至于干扰了伴侣入睡。

当然，也有些夫妻的性生活本来就不和谐，分床分房更成了回避性生活的最好借口。有部分老年人，因为带孙儿一起睡，选择和老伴分床睡。还有部分老年人，虽然想要和老伴同眠，但碍于老观念的束缚，怕儿孙觉得自己为老不尊，也渐渐分床而睡了。

分床不是长寿秘方

有观点认为，分床可以长寿，让很多老年人选择分床睡，但这是彻头彻尾的谣言。这个十分博人眼球的提法来自一篇关于巴马长寿之乡的报道。文中提到，巴马夫妻婚后房事极其控制，不但分床甚至分居，为了优生，孕后与丈夫分床而眠。有了孩子后，夫妻正式分床，儿随父睡，女随母卧，减少肌肤之亲，避免房事过频。分床可以控制性欲，禁欲利于长寿，这样的结论令人啼笑皆非。

世界卫生组织认为，人的寿命与四大因素有关，遗传占15%，社会环境与自然环境占17%，医疗卫生水占8%，生活方式与生活习惯占60%。巴马人长寿的原因，既有基因遗传因素，更因当地水质、空气质量好等多方面原因，和“分床睡”实在风牛马不相及。

老人分床肯定会使情感的交流减少，影响夫妻感情；性和谐是婚姻和谐的重要因素，分床太久必然影响性生活数量和质量。此外，老年人多数患有慢性疾病，如糖尿病、高血压、心脏病等，分床睡不利于相互照应，若疾病突发很难及时发现，这对于老年人来说是很危险的。对于中老年夫妇，建议通过医学手段解决打鼾、失眠等问题，并珍惜与老伴儿亲密面对的时间。

适当分床可营造新鲜感

从缔结婚姻关系的第一天起，夫妻共枕眠就成为一种天然的需要。夫妻间的交流、拥抱、肢体接触，都会让对方感觉自己被需要、被关注、被接纳，满足生理和心理上的需求。

无论对任何关系来说，新鲜感都是一个很好的调剂品，分床确实可以实现这一点。适当地分床睡对双方的健康、感情、保持个性的独立以及私密空间都有一定好处，但要注意，是适当，而不是长期。

建议在出现下列情况时，可以考虑适当分床。一、夫妻有良好的感情基础，但却发现彼此间的“性”趣逐渐变淡时，可以选择分床睡，酝酿“性”趣。二、一方作息时间早出晚归，经常半夜三更回来，建议适当分床，以免打扰另一方休息，同时还有助于自身恢复体力，消除疲劳。三、当一方患有流行性感冒、病毒性肝炎、皮肤病等传染疾病时，一定要选择分床而睡；患上妇科传染疾病，例如阴道滴虫等，也易传染，所以分床是避免感染的最好途径。另外，在欧美国家，有售一种中间可以拉开的床垫，想合就合，想分就分，有条件的国人，不妨一试。