婚恋心理：欲望和真爱的8个根本区别(图)

欲望和真爱很容易让人混淆，尤其是在一段关系的早期阶段。这两种情绪都会让你感受到从未体验过的幸福，美妙又令人愉悦。但如果持续分不清两者，伴侣关系就有可能受到影响。近日，美国爱情交友网站“你的探戈”(YourTango)总结了两者的8大区别，帮你理清是不是动了真情。

欲望和真爱的8个根本区别

欲望和真爱很容易让人混淆，尤其是在一段关系的早期阶段。这两种情绪都会让你感受到从未体验过的幸福，美妙又令人愉悦。但如果持续分不清两者，伴侣关系就有可能受到影响。近日，美国爱情交友网站“你的探戈”(YourTango)总结了两者的8大区别，帮你理清是不是动了真情。

1.穿着态度不同。处于欲望中的人，总是穿得讲究。显然，穿得让对方觉得好看没啥坏处，尤其是第一次约会，双方都想给对方留下好印象。但是，如果每次出去约会都穿得像去参加巴黎时装周一样，就未必是真爱了，毕竟这种打扮是需要大量精力和金钱的。

当你真正坠入爱河时，可能连裤子都会穿反。约会前的那个晚上，你通常不是琢磨着如何打扮得花枝招展，而是去超市为俩人准备一些冰淇淋、麦片、巧克力等。因为爱对方，你会更关注如何让彼此都舒适。

2.是否正视对方的错误。欲望中通常会忽略对方的愚蠢，比如对金钱的态度、是否善待他人等，但是当一段关系步入正轨后，这些都可能变成大的原则性问题。

恋爱时，你会指出对方的错误。如果对方也爱你，就会接受你的建设性意见。但这通常并非要改变对方，而是鼓励彼此都成为更好的自己。

3.说话时是取悦还是真心。处于欲望中，你只会说对方想听的话，总是想要取悦对方。当他问你一个问题时，你更倾向于一个安全的回答方式，尽管这个回答并不能很好地表达你的感受和想法。

遇到真爱，你会尽量真实地表达自己。当你不同意对方的说法时，你会很清楚地说明。和伴侣有不同观点并不能说明你们不合适，而只说明你们不同。健康的辩论有助于彼此从更宽广的角度看问题。

4.是否认为对方是完美的。欲望中的你，会认为对方就是完美的男神或女神，没有瑕疵，没有缺点。但事实往往是，完美背后隐藏着你不想面对或不愿面对的缺点。

爱对方时，她就像断臂的女神，不完美，却真实，和她在一起，不用装，更不会觉得疲惫。

5.对他的了解是表面的还是深入的。欲望中的人并不真正了解对方。当然，你可能知道他最喜欢的颜色，最喜欢的食物等，但这都是表面化的事情，你并没有挖掘到对方更深入的东西。

深爱对方会让你关注更多细节。比如，你的伴侣喜欢蓝色，是因为他很小时，妈妈最喜欢给他穿蓝衣服；他最喜欢巧克力和面包圈，是因为他小时候出去春游时，奶奶最喜欢准备这两种食物等。

6.是否愿意和对方谈自己。谈自己是可以缓解压力和紧张情绪的，但如果你不想和对方谈，而是选择和你更信任的人谈这些，那就赶紧面对现实吧，你俩根本走不到爱情的阶段。

真爱对方，你才会和他说所有的事。再小的事情都愿意和对方说，因为你相信他一定会不带任何偏见地倾听。

7.沉默时是否感觉尴尬。爱情没来时的沉默是很让人尴尬的。相处时两个人会拼命找话题，用各种杂乱无章的对话填满你们相处的时间。

相反，和爱上的人在一起，沉默也享受。没有话题时，你们不会没话找话，安静地坐在一起也很舒服。

8.是否设想未来。只有欲望时，不愿意想未来。虽然你现在很享受两个人在一起的每一刻，但说到未来，就变得没有头绪，也不愿意去想。

真爱一个人时，你愿意设想未来，也充满期待。你认为有对方的陪伴，未来就充满了希望和快乐。脑海里也会有很多画面：一起度假，一起看书，看电影，有个宝宝……