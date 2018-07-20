婚恋心理：如何确保一生幸福地滚床单(图)

美国《性行为档案》杂志刊登的一项最新研究发现，对大多数夫妻来说，婚后一年夫妻性爱最火热，之后就进入持续减温阶段。《生命时报》综合美国权威研究，并采访美国性学家告诉你答案。

如何确保一辈子幸福地滚床单

美国《性行为档案》杂志刊登的一项最新研究发现，对大多数夫妻来说，婚后一年夫妻性爱最火热，之后就进入持续减温阶段。当然，也有一些夫妻结婚多年依然能保持性爱激情，那么他们的秘诀是什么呢？《生命时报》综合美国权威研究，并采访美国性学家告诉你答案。

受访专家：美国性学家，艾米-乔-戈达德博士

相信更好的在后面

当夫妻激情逐渐降温消退时，很多人首先会认为是夫妻关系出了问题。其实，这一现象很正常，只不过是夫妻进入到一个新的阶段而已，大家不必因此而忧心忡忡。

很多关系牢靠的夫妻以此为契机，探索夫妻生活开始时无法达到的更深层次的亲密关系。换言之，尽管新婚燕尔夫妻生活热烈有趣，但是时间会加深夫妻关系，最好的仍然在后头。

信心十足共同探索

夫妻生活了一段时间，伴侣了解到你的各种怪癖嗜好，看到过你最丑的一面，无数次见过你赤身裸体，可是他依然想和你做爱。这意味着你应该自信十足，可以抛开所有不必要的担心。

婚姻早期阶段担心配偶的评价或拒绝，是很正常的事，但随着夫妻情感联系的加深，两人坦诚相待和共同探索性爱等夫妻生活内容的机会也会增多。

夫妻能分享性幻想

夫妻保持开放心态，直截了当的交心，有助于打开性满意度的全新境界。在性幻想和性追求方面，夫妻相互坦诚相待往往需要很长一段时间，起初内心的一些东西(性幻想)可能会让他们兴奋不已，但很难与伴侣分享。

随着时间的推移，心中的顾虑会越来越少，自信心日益增强，夫妻谈论性爱话题也不再尴尬。这时，夫妻之间就更可能会分享性幻想。夫妻不再因伴侣的性幻想而彼此怀疑，取而代之的是更深的爱意和彼此信任。

不断尝试与总结

新婚期的性生活往往令人感觉精彩和神奇。然而，夫妻性爱激情长期保鲜一个重要前提是，夫妻必须有更彻底的身心了解。

要彻底了解对方的身体和心理，就必须有足够的时间相互磨合。在性爱方面，只要夫妻不断尝试体验、交流感受和总结经验，就一定熟能生巧，永浴爱河。

沟通，沟通，再沟通

美国《性医学档案》杂志刊登一项有关长久夫妻关系的新研究发现，夫妻沟通是影响性满意度的一个重要的积极因素。尽管夫妻学习如何谈论性事有点“不性感”，但是研究发现，夫妻在性欲望、性感受和性行为等方面增强沟通，是有效改善夫妻生活质量的一剂妙方。

夫妻性爱超越卧室

夫妻关系的增强不仅仅会影响到“滚床单”时间长短(“卧室时间”)，更重要的是会对卧室之外的其他诸多方面产生积极影响。和谐的夫妻性爱会产生巨大的正能量，会让人感到更身体有活力，工作更富成效，精力更充沛，身体更健康。

保持好奇心，学习新东西

好奇心是夫妻性爱长期保鲜的最重要因素之一。人的思想和身体会随着岁月变化，夫妻性爱同样也是一个“终身成长过程”。只有当你停止性爱探索、不再对性爱感到好奇的时候，才会对性爱感到厌倦，甚至进入“无性婚姻”状态。

夫妻性生活不应该一成不变地“走过场”。性爱不应该是单调乏味程序化，而应该充满活力趣味化。