婚恋心理：如果前任真心求复合咋办?(图)

有些分手，那是不理智的决定。冷静下来，会不会对自己做出这样的选择特别遗憾、特别懊悔的时候呢？

文/飘雨桐

如果前任真心求复合咋办？

Q：如果前任想要重新在一起，你会怎么做呢？

A：其实，我始终有这么一个想法：有些分手，那是不理智的决定。冷静下来，会不会对自己做出这样的选择特别遗憾、特别懊悔的时候呢？

当然，神女有心、襄王有梦--这样的发展，才会开花结果。双方，缺一不可。

此时，前任还想与你在一起。你收到这个准确无误的信息，你会怎么做？

既然，现在的主动方是你那是比较好办的。你只需要了解这几件事：

一，前任是不是真心实意与你在一起的？抑或，他回头找你有着其他原因。

二，你对这个前任，是不是完全死心了呢？是的话，不管他怎么表达，你都不要答应。

三，如果你还爱着前任，那么可以给他这个机会。但，一定要表现出你是被他真情打动的。不要给对方看穿，你的内心世界。毕竟，这样的话才能在感情对弈中处于安全地带。

Q：总爱往男人堆里凑的女人是什么心态呢？

A：时常看到这类女人，闲来无事就跑到了男人堆里。有些时候，她很是好奇。所以，希望能够看个究竟。如果不钻进去，就在外面东张西望也看不出什么。

有些时候，她很是好学。女人知道的，男人未必知道。男人知道的，女人未必知道。于是，她要凑到男人堆里。这样，总比其他女人知道更多的东西。

但，更有的女人别有用心。既不是好奇更不是好学。而是，希望能够引起男人的注意。不管是否喜欢，总之要引起男人的吸引力。最好的做法，就是凑到他们身边。俗话说得好：近水楼台先得月，向阳花木易为春。其实，女人这样做也比较作。但有些不明就里的男人，就喜欢女人凑在身边。一来，证明自己很有魅力。二来，也能够让别人觉得自己很有本事、懂得这么多的东西。

反正，男人有男人的所得、女人有女人的所求。于是，乐观其成。

Q：你理想中的恋爱式婚姻是什么样的呢？

A：我理想中的恋爱式婚姻是什么样的？

你这个问题，我看起来就觉得有些矛盾。婚姻与恋爱，怎么看怎么都会存在距离。只要不超出你的控制范围，就没有问题。

结婚前后，每个人都有着不同的变化。身份变了，心态自然也会不同。我理想中的婚姻，当然还是要有爱情作为基础。无论说什么、做什么，都是从爱出发。即便不能完全接受，但也能充分理解。我知道，自己的缺点比优点还要多。但对方能够包容我，让我知道什么是对的、什么是错的。然后，尽可能的完美自己。对方也是如我一样的想法，我们在共同生活中成为最亲密的爱人。

哈，这个只能是理想中的婚姻啊。现实中，连个固定伴侣都没有呢。但愿，总有亲身实践的那个机会！

Q：喜欢的女生对我不温不火，我该如何追到她？

A：首先，这个女生与你并没有太多的认识。所以，她对你的态度不可能特别热情。既然这样，对你也不可能时刻关注。也就把你当做普通的异性朋友，反正也不熟、所以有一搭没一搭的非常正常。

反正，你又没有直接表明自己的心意。难道，让对方自作多情的认为：这个男的，对我很有意思？不可能，也没有必要。你，怎么能说她在刻意拒绝？

如果，真的喜欢这个女生。不如，直直接接的告诉她：不知道，有没有发展的机会？女生比较矜持，在男生没有采取任何行动之前都会保留自己的意见。你请人家吃饭，也不代表什么。请鼓起你的勇气，下决心向对方袒露心声吧。须知道，一错过就是万年身。反正，再坏的结果也就是不温不火了。如果，能进一步发展岂不更好？