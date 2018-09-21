婚恋心理：夫妻裂痕的7个明显迹象(图)

相互信任是良好夫妻关系的重要基础。但在婚姻中，往往会因为种种原因而导致信任危机，如不忠、性格问题或童年时期遭受的创伤等。专家表示，一旦出现以下七个迹象，就表明夫妻之间出现了信任危机。

夫妻裂痕的7个明显迹象

相互信任是良好夫妻关系的重要基础。但在婚姻中，往往会因为种种原因而导致信任危机，如不忠、性格问题或童年时期遭受的创伤等。专家表示，一旦出现以下七个迹象，就表明夫妻之间出现了信任危机。

1.查看配偶手机。查看配偶手机在现实生活中很常见，且多见于女性。这种行为弊大于利。无论丈夫是否出轨，是否和其他女性有暧昧关系，如果妻子经常疑神疑鬼地翻看丈夫手机，都会让对方产生厌恶心理。而且，就算丈夫确实出现了不忠行为，也会删得干干净净，这样的行为反而会使夫妻之间产生裂痕。

2.盘问配偶。和朋友出去聚餐、娱乐晚归后，一些人会遭到配偶调查户口似的详细盘问，如地点、时间、过程等，且回答后也不能得到对方的满意。这就说明夫妻双方已经出现了信任危机。

3.查岗。生活中，大家经常会见到同事或朋友遭遇配偶查岗，甚至要帮忙证实是否真的是在加班或者聚餐。出现这种现象，要么是夫妻之间的信任出现了问题，要么是某些人控制欲比较强。

4.调查配偶的财务状况。藏私房钱在夫妻之间比较常见，一般来说不会动摇夫妻关系。可一旦出现转移财产等，问题就比较严重了。为了查清楚配偶的财务状况，一些人会利用各种手段进行调查。这种行为在一些经济条件较好而夫妻感情不和、相互猜疑的婚姻中较为常见。

5.保持距离。当夫妻关系出现信任危机时，有些人会采取控制或跟踪手段，有些人则会敬而远之，保持距离。从一定程度上来说，这是一种冷暴力，是亲密关系的杀手。

6.不再享受性爱。性爱是建立在美好感情上的享受。感情上一旦出现信任危机，夫妻生活也不可避免地会受到影响，如无法达到高潮或射精。

7.受到配偶的控制。有些人会在出现信任危机时采取控制对方的手段，如限制外出、禁止与他人联系等。

无论双方的信任危机由何导致，都需要两个人平心静气地沟通。信任是婚姻的基础，如果觉得彼此之间的关系还值得挽救，那么就应该想办法解决、互相退让。婚姻不易，需要用心经营。(唐小玉 编译)