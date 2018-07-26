玛法达看星星12星座运势 7.26-8.1(图)

本周大环境基调转趋激情火爆与出人意表，将是一段惊心动魄且令人不敢掉以轻心的多事之秋。

文/玛法达

风暴来袭 高潮迭起

爱情运：★★★★☆

金钱运：★★★ ☆

事业运：★★★☆☆

（★★★★★为满分）

两大星象盛事，超级‘水瓶座月蚀’与‘水星逆行’联袂上场的本週，伴随一波密集由战斗星火星、灾星天王星与太阳形成的超级警讯，大环境基调转趋激情火爆与出人意表，将是一段惊心动魄且令人不敢掉以轻心的多事之秋。

四大定调主轴有：7月25~8月1日的超级灾难兵乱警兆—太阳、天王星与火星的角冲与对冲；7月26日的‘水星逆行’；与7月27日的一级吉兆—‘金星╱冥王星三合’与超级‘水瓶座月蚀’。

号称世纪超级月全蚀的‘水瓶座月蚀’，是人称血月、磁场特殊的超级满月，适逢火星近万年来最靠近地球、亮度为平日数倍的时刻，更让这个天文盛况在象徵意义与星象解读上，充满传奇想像。重大国际事件、天-灾意外或历-史转折将盛大登场。

加上‘水星逆行’期间常见的诸事不顺、鸡同鸭讲，更添烦忧。财经方面，狮子座之月进入前段、‘水星逆行’且有零星财星吉兆的本週，市场情绪充满矛盾与诡谲。在上述‘水逆’与月蚀阴影下，恐慌指数有攀高迹象，狮子座调性常见的投资风险偏好，可望在市场陷入疯狂起落之间，让豪赌-客找到短线施力空间。

就个别星座而言，大环境落在月蚀效应阴影下的本週，将对绝大多数星座造成冲击，尤以狮子与巨蟹座最为明显，相对幸运的星座所在稀有。运势最强星首推金牛座。吉星高照，又正值事业冲劲最强之际，可望在工作上大有突破与建树。

运势第二的是存在感很强的天秤座。不少人将类似超人拯救危急、指挥坐镇安渡难关之类的英雄表现机会，虚荣心颇受满足；紧接在后的是同样维持上週排名的年度之星天蝎座，家庭、生活、金钱与工作满足达成理想平衡，遗憾最少，也是赢家。水瓶座是本週承担最大压力的星座。

星座幸运榜

1、金牛座：鱼跃龙门、大鹏展翅、雀屏中选（事业最旺）

2、天秤座：手到擒来、财报告捷、一箭双凋（收穫最丰）

3、天蝎座：天赐良缘、怦然心动、情投意合（情事最顺）

4、牡羊座：转败为胜、气势如虹、出人意表（际遇最奇）