玛法达看星星12星座一周运 4.26-5.2

文/玛法达

物换星移 优胜劣败

春日将尽的‘金牛座之月’，伴随‘冥王星退行’‘土星退行’‘岁星退行’与‘冥王星效应’淡淡忧鬱的本週，金牛座星象调性氛围的负载耐力、安定舒缓与功利唯物，将成为集体主流意识。而上述3星退行期现实生活惯见的纷扰与乱象在将这种力量的制衡下，呈现一种后浪推前浪、适者生存的丛林法则。留在战场上最久的，才是终极赢家。

重要星象时间点还有：4月26日与29日的一级吉兆—‘火星/冥王星合相’‘太阳/土星三合’；与4月25日的警讯—‘水星/土星角衝’。

财经方面，财星甫进入双子座（价格波动较大），‘冥王星效应’转强，且星象讯号利空交战的本週，冥王星效应对应的市场负面消息频率较高，与金融、保险、利率、弊案、破产、债权或整併有关的短期消息较多，投资人宜防范市场快速变脸。

就个别星座而言，以‘天蝎座月圆’为全週定调的本週，在岁星、土星与冥王星3星退行共伴的背景下，气氛隐隐透著压抑与不安。顺遂星与低潮星各占一半。最得意星落在守护星与战星合相的天蝎座，一度限于挨打局面的战局，获得强大火力增援，可望打赢漂亮一仗，留下难忘纪录。

运势第二的是，吉兆盈门，努力、斗志与实力都在高点的牡羊座。默默准备很久，脱颖而出需要的只是一个触发的机会。如今时机就要成熟了，不妨拭目以待；本週运势第三的是本月之星金牛座，行动效率、心想事成指数居高不下，切记走出舒适圈振奋作为，不要虚掷良机。

星座幸运榜

1、天蝎座：扭转乾坤、横扫千军、化阻为助（涨势最猛）

2、牡羊座：顽石成金、倒吃甘蔗、扬眉吐气（潜力最大）

3、金牛座：叫好叫座、敬业乐群、顺遂如意（收穫最多）

4、水瓶座：有守有为、牛刀小试、有口皆碑（工作最力）

牡羊座

疾风劲草，瓮底沉香

越战越勇、能堪重任的这段日子，化淬炼为力量，经得起考验。不作温室花朵，选择以艰难的路径证明自己，心安理得、扎扎实实赢来的成就满足，无价。事业经营有勇有谋、有恒有才，既能放下身段吃苦耐劳，也能因应特殊需要小露聪明，是越陈越香、后势极为看好的黑马型干材。

儘管对终极目标有近乎偏执的占有欲，但面对短期挫折或低潮却又能沉得住气，意志不摇如钢。事业擅长线逆势作战，最终成绩将较预期出色。财运大爆发，是年度之最。爱情是熊熊烈焰。

金牛座

探囊取物，轻而易举

守护星进驻财富宫的这段日子，正值个人年度气势最强的当运黄金月，加上天时地利配合得恰到好处，只要做好规划、切实执行，总能顺利直达目标，有如天助。加上近期合作伙伴多带旺贵人，某重大关卡也出现乐观转圈，很适合积极朝最难、最大的梦想抢进，成绩将远比预期优异。财运亨通。爱情是幸福有解。

双子座

防微杜渐，履险如夷

有备而来的这段日子，前事不忘，后事之师。从自身或他人的过往经验取得最佳应对之道，可望在不尽理想的状况下取得最有利条件，心情忽雨忽晴，但结论大致圆满。事业掌握足够筹码与对手对等交手，只是过程暗潮汹涌、陷阱颇多，注意坚持原则底线。健康保养宜注意。投资理财不利炒短。爱情如春风袭人。

巨蟹座

以身涉险，孤注一掷

成王败寇、赢者全拿的这段期间，英雄感或表现欲作祟，一度忍不住有豪赌一场的赌徒衝动。儘管并不一定百发百中，但胜率高过均值。事业经营奉行重押赢家的菁英主义，回收正大于负，预设的安全网也发挥适度缓衝。近期有风光事传来让士气振奋，适合减法人生提升生活品质。投资获利佳。 爱情是止不住的心情澎湃。

狮子座

守株待兔，总集大成

以静制动胜出的这段日子，耐心谨慎、严格自律的策略奏效，只要不轻启战端、自曝其短，可望克服技术性细节，在某赛事上再增赢面。正值个人年度事业发达关键月，虽有千钧包袱之重，但仍拥有相当忠实铁粉作后盾，胜算不小。解套有赖就教于某权威前辈。财运中上，提防见树不见林的盲点。爱情是种舒适恒温。

处女座

分进合击，乱中有序

财星高踞事业宫、且守护星与土星呈拉锯之势的这段日子，所幸藉著防御性负面思考提早对种种危机预作想像、沙盘推演，状况真正出现时总能适时发挥临危不乱、转祸为安的本事。事业运作战线拉长，靠快打节奏、大格局思考与团队分工，得以打乱对手布局、险中求胜。正财强，无侥倖之得。爱情是浅尝即止。

天秤座

精诚所至，金石为开

成就与压力共存的这段日子，成功从来不是天上掉下来的礼物，是用汗水泪水艰苦奋斗挣来的。值得告慰的是，在痛苦艰辛的历程之后，奋斗的尽头将以丰收作为句点。苦后回甘的事业耕耘，让勤劳尽责、脚踏实地变成炼金招财的最佳捷径，有翻身致富、麻雀变凤凰的潜力。财运与生涯异军突起。爱情是一种离心力的抗拒。

天蝎座

破茧而出，后发先至

守护星与战星合向的这段期间，非常时刻将以非常手段破除魔咒与重重障碍强渡关山，不负‘年度之星’美誉，在职场或人生舞台再现一波锋芒。紧接在前些日子以来的若干波折之后，事业将有大破大立、取得上风之势，尤其成功摆平某争议矛盾、达成共识、赢得领先，给人今非昔比的人生胜利组印象。

值得喝采的是，个人或工作的转型成功、创新改造，旧物变身重组、价值大镀金。某难题或误会可望喜剧落幕。新方案、新计画正式上路，招财可期。爱情是被幸福紧紧痴缠。

射手座

福田广植，再续前缘

精彩过后换得短暂喘息的这段日子，是段身心灵成长期。价值观微调，对公务参与、社会关怀或精神层面追求转强，也是较容易获得成就满足的面向。某事业硬仗凯旋归来，可望与先前断线的机会或人脉再度接轨，迸发全新火花，生涯目标有待软体重新更新升级。心理障碍不宜逃避。小有财损。爱情是幸福半径的圆心。

摩羯座

小失大得，顺势而起

运势先落后起的这段日子，儘管烦恼与挫折难免，理想和现实也存在相当落差，但都在可控范围，优雅面对负面磨练，反能锻鍊出更强生存竞争力。沟通对话、表意说服宜避免过于主观武断，忽略弦外之意，甚至显而易见的事实。所幸专业高标准不失，市场行情仍在水准之上。财力随身价看好。爱情是定定守候的灯火。

水瓶座

登高攻顶，雄图大略

企图心旺盛的这段期间，持续上週的好手感，事业擦亮招牌、再创波段高峰。‘宁为鸡首，不为牛后’的动机强烈。爬得越高，才能掌握越多。在熟悉拿手的领域做出一番别人难以追上的成绩也是成就。近期某关键一役有强大诱因，虽隐含不小风险，但值得放手一搏。正偏财吸金引擎同步发动。爱情是迷恋升级。

双鱼座

推波助澜，高升在望

强大后援网提供优势助攻的这段期间，锁定的高难度目标在盟友战力补强下，胜算大增。事业进阶，出兵贵在神速，机会稍纵即逝，宜注意时机掌握与行动节奏。官运、考运或出国运看好，利国际交流、申请热缺、应试认证、深造留学。工作、家庭、情感与金钱都有欣慰满意之处。有惊喜之财。爱情是种全心交付。